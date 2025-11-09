Herido un joven al salirse de la carretera en Fresno el Viejo El varón fue trasladado al Hospital de Medina del Campo tras el accidente

El Norte Valladolid Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:22 Comenta Compartir

Un joven de 22 años resultó herido leve al perder el control de su vehículo y salirse de la vía por la que circulaba a la altura de Fresno el Viejo. El varón circulaba minutos antes de las dos de la madrugada por la VP-8001, en el punto kilométrico 2.

El joven, que permaneció consciente en todo momento, fue trasladado al hospital de Medina del Campo para ser explorado. Además de los servicios sanitarios desplazados al punto donde tuvo lugar el accidente acudieron también efectivos de Guardia Civil de Tráfico para esclarecer lo sucedido.