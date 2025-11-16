Herida una joven de 30 años en un choque en la A-6 a la altura de Rueda El accidente se produjo a la altura del kilómetro 167 a las 22:07 horas del sábado

El Norte Valladolid Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:18

Una joven de 30 años resultó herida en la noche del viernes al producirse una colisión por alcance entre dos turismos a la altura del kilómetro 167 de la Autovía del Noroeste (A-6), en sentido Madrid, a la altura de Rueda (Valladolid). El siniestro se produjo a las 22:07 horas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Asimismo, se avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envío una ambulancia soporte vital básico para atender a la mujer.