Herida al chocar contra un quitamiedos de la A-62, a la altura de Zaratán

Sofía Fernández Valladolid Domingo, 26 de octubre 2025, 09:56

Los servicios de emergencias recibían -la madrugada de este domingo- el aviso de un accidente de tráfico en el que se ha visto implicada una mujer de 39 años que ha resultado herida.

La conductora ha perdido el control del vehículo y ha terminado chocando contra el quitamiedos mientras circulaba por el kilómetro 128 de la A-62, a la altura del término municipal de Zaratán. En ese punto, el personal de Sacyl que se desplazó por la emergencia atendió a la herida, que se quejaba de dolores en el cuello y de sensación de mareo.

Desde el 112, además dieron aviso del accidente a Guardia Civil de Tráfico, que acudió al lugar para garantizar la seguridad y la correcta circulación del tráfico en la autovía.

