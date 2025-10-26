El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una ambulancia. El Norte
Valladolid

Herida al chocar contra un quitamiedos de la A-62, a la altura de Zaratán

Una mujer de 39 años ha sido atendida por los servicios sanitarios en el lugar del accidente

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 09:56

Comenta

Los servicios de emergencias recibían -la madrugada de este domingo- el aviso de un accidente de tráfico en el que se ha visto implicada una mujer de 39 años que ha resultado herida.

La conductora ha perdido el control del vehículo y ha terminado chocando contra el quitamiedos mientras circulaba por el kilómetro 128 de la A-62, a la altura del término municipal de Zaratán. En ese punto, el personal de Sacyl que se desplazó por la emergencia atendió a la herida, que se quejaba de dolores en el cuello y de sensación de mareo.

Desde el 112, además dieron aviso del accidente a Guardia Civil de Tráfico, que acudió al lugar para garantizar la seguridad y la correcta circulación del tráfico en la autovía.

