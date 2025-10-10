La Guía del Cocido reúne 42 restaurantes en los que degustar este plato en Valladolid

El restaurante El Cossío de Mojados fue este jueves el escenario de la presentación de la tercera edición de la Guía del Cocido, una publicación ... impulsada por la Diputación de Valladolid dentro de la marca Alimentos de Valladolid. La guía reúne las propuestas de 42 establecimientos de la capital y la provincia que reivindican este plato tradicional como símbolo de encuentro, sabor y raíces.

El acto contó con la participación del alcalde de Mojados, Adolfo López; Roberto Migallón, diputado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y reto Demográfico; y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quienes destacaron la importancia de la gastronomía local como motor económico y cultural.

«Qué mejor lugar que Mojados y un restaurante emblemático como El Cossío para presentar esta guía», señaló el alcalde Adolfo López, quien agradeció a la Diputación «haber elegido nuestro municipio» y puso en valor la presencia de «Alimentos de Valladolid, una marca que crece cada día y que refleja el trabajo de nuestros artesanos y productores de Castilla y León».

Por su parte, Roberto agradeció la presencia de los asistentes y de los medios de comunicación, subrayando que esta publicación «recoge el trabajo de 42 establecimientos de la marca Alimentos de Valladolid» y cediendo la palabra al presidente de la Diputación, «auténtico artífice de esta guía que tanto podremos disfrutar».

El presidente Conrado Íscar recordó el éxito de la marca provincial, que «ya supera las 500 empresas en solo nueve años», y subrayó el valor de esta iniciativa que «pone en relieve un plato tradicional que fue sustento de muchas familias y que hoy es motivo de orgullo y atractivo gastronómico».

Además, explicó que la guía «presenta los establecimientos con información clara y accesible sobre precios, días y localización», disponible a través de los canales de la Diputación y de las asociaciones de hostelería y hoteles.

«Queremos que sea una herramienta sencilla para disfrutar de este manjar que combina tradición, innovación y pone en valor la cocina de Valladolid», concluyó Íscar.

Tras la presentación, los asistentes disfrutaron de una degustación del cocido preparado por el restaurante anfitrión, símbolo de una jornada que celebró la gastronomía, la tradición y la colaboración entre instituciones y hosteleros.