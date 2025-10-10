El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un instante de la presentación de la guía. El Norte

La Guía del Cocido reúne 42 restaurantes en los que degustar este plato en Valladolid

El Cossío de Mojados acoge la presentación de la publicación, impulsada por la Diputación de Valladolid dentro de la marca Alimentos de Valladolid

Andrea Sánchez

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:56

El restaurante El Cossío de Mojados fue este jueves el escenario de la presentación de la tercera edición de la Guía del Cocido, una publicación ... impulsada por la Diputación de Valladolid dentro de la marca Alimentos de Valladolid. La guía reúne las propuestas de 42 establecimientos de la capital y la provincia que reivindican este plato tradicional como símbolo de encuentro, sabor y raíces.

