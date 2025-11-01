La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo

Muchas preguntas y pocas respuestas por el momento. La Guardia Civil de Valladolid investiga desde la semana pasada una oleada de robos con epicentro en ... Boecillo, que se extiende por localidades vecinas. El mayor daño, según las denuncias recogidas hasta el momento por el instituto armado, se centra en viviendas unifamiliares y negocios de Boecillo. Uno de los últimos ha sido en el bar del campo de fútbol, donde en la madrugada de este viernes asaltantes han accedido ilegalmente a su interior para apropiarse de diferentes bebidas.

Es el último robo de una secuencia de hechos que se retrotraen a la semana pasada, cuando se registraron al menos dos asaltos a chalés del municipio: uno de ellos de una familia que tiene allí su segunda residencia y otro en el que el morador principal no se hallaba en el interior en el momento del robo. De las mismas, según fuentes de la investigación, los sospechosos buscaban directamente dinero.

La historia se repitió el pasado martes en el Centro Veterinario de Boecillo, donde al menos una persona, aparentemente una mujer con la cara cubierta con una braga y capucha, accedió al local para llevarse el efectivo que encontró. Con guantes, esta persona abrió varios armarios en su ilícita incursión.

Precisamente esas imágenes ya están en manos de la Guardia Civil desde este viernes para intentar descifrar quién está detrás de ese rostro cubierto y si trabajaba con más implicados. Vídeos a los que se suman otros de entidades bancarias cercanas a este local y que podrían arrojar algo de luz a la investigación.

Esa misma madrugada, la iglesia de San Cristóbal Mártir, situada a escasos metros de la clínica veterinaria, también amaneció con la cerradura forzada, si bien nadie llegó a entrar, aunque se sospecha que la misma persona que entró en el negocio lo intentó también en el templo.

Sobre todo porque en localidades cercanas, según fuentes de la investigación, los asaltos a iglesias se han extendido, algunos de ellos perpetrados para llevarse la recaudación de los cestillos.