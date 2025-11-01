El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una asaltante captada por las cámaras de videovigilancia el martes en el centro veterinario de Boecillo. El Norte

Valladolid

La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo

Los asaltantes han accedido en los últimos días a dos viviendas y dos locales, además de intentar entrar en la iglesia

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:29

Muchas preguntas y pocas respuestas por el momento. La Guardia Civil de Valladolid investiga desde la semana pasada una oleada de robos con epicentro en ... Boecillo, que se extiende por localidades vecinas. El mayor daño, según las denuncias recogidas hasta el momento por el instituto armado, se centra en viviendas unifamiliares y negocios de Boecillo. Uno de los últimos ha sido en el bar del campo de fútbol, donde en la madrugada de este viernes asaltantes han accedido ilegalmente a su interior para apropiarse de diferentes bebidas.

