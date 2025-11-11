El Gobierno destina más de 1,6 millones a paliar los daños por las fuertes lluvias en Valladolid Los fenómenos meteorológicos adversos acaecidos en 2024 y 2025 afectaron a 104 infraestructuras de 24 municipios

El Gobierno de España destina más de 1,6 millones de euros a las ayudas destinadas a paliar los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos acaecidos en la provincia de Valladolid en los años 2024 y 2025 y que afectaron a 104 infraestructuras de 24 municipios.

Así lo trasladó este martes la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid durante la comisión que asiste al subdelegado, Jacinto Canales, en las materias relacionadas con los servicios que tienen sede en la Subdelegación, y en la que se informó que se han tramitado o se encuentran en tramitación dichas ayudas para paliar los efectos de las inundaciones del 19 de enero de 2024 y 3 de junio de 2025 y de las lluvias y tormentas del 4 de julio de este año y también por el paso de la borrasca 'Martinho' el 22 de marzo de 2025.

La reunión también sirvió para analizar el incremento del volumen de procedimientos que tramita la Oficina de Extranjería de Valladolid por la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería. Y es que en los primeros nueve meses de 2025, el servicio recibió 7.624 solicitudes, frente a las 6.355 recibidas en el mismo periodo de 2024.

Se notó además un incremento, cada vez más significativo, de la presentación telemática y también de las resoluciones dictadas que, de enero a septiembre de este año, superan en cerca de un 11% las del mismo periodo del año pasado. Por otro lado, en 2025, se están concediendo aproximadamente nueve de cada diez permisos solicitados.

También en la Alta Inspección de Educación se percibe un incremento sostenido de los expedientes de homologación de títulos, convalidaciones no universitarias y otras gestiones. En los diez primeros meses de este 2025 se han tramitado 5.122 expedientes, frente a los 4.386 del año completo 2024, que ya suponían un aumento notable tras los 3.699 de 2023 o los 2.438 de 2022.

Los presupuestos de ejecución material de los proyectos asociados al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) en Valladolid suman en torno a 1.864 millones de euros. El área funcional de Industria y Energía trabaja en este momento con 60 instalaciones eléctricas en tramitación, la mayor parte de ellas fotovoltaicas, once en periodo de expropiación y siete ya con autorización de explotación, dentro del desarrollo del Plan, que supondrán 4,6 gigavatios de potencia instalada.

Casos activos en el sistema VioGén

La Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de Valladolid mantiene el seguimiento de 820 casos activos en la provincia en este momento. Todos ellos cuentan con protección policial. 15 mujeres han muerto en la provincia a manos de sus parejas o exparejas desde 2003, cuando empezaron a contabilizarse las víctimas. Además, el 016 ha recibido en Valladolid 17.267 consultas desde el 3 de septiembre de 2007, cuando entró en funcionamiento, hasta el 30 de septiembre de este año 2025.

El área de Sanidad gestiona en Valladolid el análisis y la destrucción de alijos de droga decomisados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de León, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia y Valladolid. En el primer semestre del año se recibieron 10.609 decomisos, se analizaron 12.145 muestras y se destruyeron 584 kilos de todo tipo de drogas decomisadas.

Entre los aspectos que más están afectando al Servicio de Sanidad Animal, del área funcional de Agricultura, los responsables han citado la gripe aviar, especialmente en la provincia de Valladolid, de la que se han declarado siete casos y que ha supuesto el sacrificio de en torno a dos millones de gallinas.

También se ha comentado la incidencia del bloqueo de la exportación de bovinos fuera de la UE por la dermatosis nodular. El Servicio de Inspección Sanitaria en Frontera prevé tramitar este año más de 4.500 certificaciones, lo que representa un notable incremento en comparación con las 2.934 de 2024.