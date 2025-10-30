El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Encierro del Corpus celebrado en junio en Zaratán. M. García

La Fundación Franz Weber pide la suspensión definitiva del «encierro con minibueyes para menores» en Zaratán

La entidad sostiene que en esta actividad taurina, cuya celebración ha sido aplazada por motivos santiarios, «se normalizan prácticas inadecuadas con animales»

El Norte

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:37

Comenta

La Fundación Franz Weber ha reclamado este jueves al Ayuntamiento de Zaratán (Valladolid) la suspensión definitiva de «la actividad taurina que implica la participación directa de personas menores de edad y que se promociona como 'encierro de minibueyes'», que estaba prevista para el próximo domingo (2 de noviembre) y que ha sido aplazada por motivos sanitarios para prevenir la expansión de la dermatosis nodular contagiosa, por incumplir a su juicio «hasta dos recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas».

La entidad sostiene que estas convocatorias son contrarias a las objeciones internacionales y cuenta con la colaboración del gobierno municipal, «cuyo interés por incentivar la implicación de menores es evidente vista su implicación en actividades taurinas».

Asimismo, recorda la fundación que en 2018 el citado comité pidió al Estado evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia: «Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia».

También, en agosto del pasado año, añade la Fundación Franz Weber, el organismo de expertos de Naciones Unidas incluyó una referencia en el Comentario General número 26, en su apartado G) sobre el «Derecho a no sufrir ningún tipo de violencia»: «Los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales«.

El coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, Rubén Pérez, explicó que «lo que se ofrece como una actividad aséptica en realidad busca normalizar ciertas prácticas nocivas sobre animales, en este caso bóvidos de corta edad, trivializando que más adelante maltratar a un toro, una vaquilla o un eral, es una actividad aceptable si median cuestiones sociales, culturales, tradicionales o políticas».

«Los menores aprenden a imitar prácticas violentas entre el refuerzo positivo de adultos, entre ellos sus propios familiares y referentes absolutos en su desarrollo psicosocial y moral», concluye Rubén Pérez.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Zaratán comunicó ayer su decisión de aplazar los festejos taurinos que se iban a celebra en el municio este fin de semana con motivo de la fiesta de la salchicha en cumplimiento de la Resolución de 23 de octubre de 2025, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, por la que adoptó medidas cautelares para prevenir la expansión de la dermatosis nodular contagiosa detectada en distintos puntos del país. Dicha resolución conllevó la suspensión de las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier concentración de animales en Castilla y León, por lo que el Ayuntamiento de Zaratán acordó aplazar, que no suspender, la suelta del Novillo de la Salchicha y de una vaca prevista para el sábado y los encierros de un novillo y una vaca y el de 'minibueyes' programados para el domingo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  2. 2

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  5. 5 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  6. 6

    El Portugalete ridiculiza al Real Valladolid y le echa de la Copa
  7. 7

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  8. 8 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un coche junto al Paseo de Zorrilla
  9. 9

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  10. 10

    Carnero afirma que el fallo del Supremo no tendrá repercusión al aplicarse ya una nueva ordenanza de movilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Fundación Franz Weber pide la suspensión definitiva del «encierro con minibueyes para menores» en Zaratán

La Fundación Franz Weber pide la suspensión definitiva del «encierro con minibueyes para menores» en Zaratán