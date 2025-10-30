La Fundación Franz Weber pide la suspensión definitiva del «encierro con minibueyes para menores» en Zaratán La entidad sostiene que en esta actividad taurina, cuya celebración ha sido aplazada por motivos santiarios, «se normalizan prácticas inadecuadas con animales»

La Fundación Franz Weber ha reclamado este jueves al Ayuntamiento de Zaratán (Valladolid) la suspensión definitiva de «la actividad taurina que implica la participación directa de personas menores de edad y que se promociona como 'encierro de minibueyes'», que estaba prevista para el próximo domingo (2 de noviembre) y que ha sido aplazada por motivos sanitarios para prevenir la expansión de la dermatosis nodular contagiosa, por incumplir a su juicio «hasta dos recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas».

La entidad sostiene que estas convocatorias son contrarias a las objeciones internacionales y cuenta con la colaboración del gobierno municipal, «cuyo interés por incentivar la implicación de menores es evidente vista su implicación en actividades taurinas».

Asimismo, recorda la fundación que en 2018 el citado comité pidió al Estado evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia: «Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia».

También, en agosto del pasado año, añade la Fundación Franz Weber, el organismo de expertos de Naciones Unidas incluyó una referencia en el Comentario General número 26, en su apartado G) sobre el «Derecho a no sufrir ningún tipo de violencia»: «Los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales«.

El coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, Rubén Pérez, explicó que «lo que se ofrece como una actividad aséptica en realidad busca normalizar ciertas prácticas nocivas sobre animales, en este caso bóvidos de corta edad, trivializando que más adelante maltratar a un toro, una vaquilla o un eral, es una actividad aceptable si median cuestiones sociales, culturales, tradicionales o políticas».

«Los menores aprenden a imitar prácticas violentas entre el refuerzo positivo de adultos, entre ellos sus propios familiares y referentes absolutos en su desarrollo psicosocial y moral», concluye Rubén Pérez.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Zaratán comunicó ayer su decisión de aplazar los festejos taurinos que se iban a celebra en el municio este fin de semana con motivo de la fiesta de la salchicha en cumplimiento de la Resolución de 23 de octubre de 2025, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, por la que adoptó medidas cautelares para prevenir la expansión de la dermatosis nodular contagiosa detectada en distintos puntos del país. Dicha resolución conllevó la suspensión de las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier concentración de animales en Castilla y León, por lo que el Ayuntamiento de Zaratán acordó aplazar, que no suspender, la suelta del Novillo de la Salchicha y de una vaca prevista para el sábado y los encierros de un novillo y una vaca y el de 'minibueyes' programados para el domingo.