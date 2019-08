La evolución de los festejos de Íscar a través del libro de Miguel García Miguel García Herrero, autor de 'Festejos populares de Íscar.' / C. Catalina La obra, que está dividida por años y arranca en 1927, proyecta momentos del devenir político de la localidad C. CATALINA Íscar Miércoles, 21 agosto 2019, 08:43

«En la vida hay que hacer tres cosas: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro». Miguel García Herrero (1953), alias 'Catalán', funcionario de la administración pública en el IES Santo Tomás de Aquino de Íscar, había hecho realidad dos de esas cosas, le faltaba la tercera. Y esta llegó con un trabajo que siempre le había ilusionado y le tuvo ocupado tres años:los festejos populares de Íscar y, de forma especial, los acontecimientos taurinos.

Su evolución programática ha sido más que evidente desde que se tiene constancia escrita, en el siglo XVII, cuando la función tenía carácter religioso y su organización recaía en las cofradías para honrar a sus santos de devoción. La función popular nació en el siglo XIX, y se mantuvo como fecha de celebración una que coincidiese con la festividad de un santo patrón de devoción popular. Su organización fue asumida por los Ayuntamientos, en algunas ocasiones con aportaciones monetarias de los vecinos ante la falta de recursos económicos, tras la desaparición de muchas de aquellas hermandades religiosas.

El trabajo de investigación se completa con numerosas fotografías de festejos, peñas y cortes

Festejos populares con los toros como protagonistas que, al igual que ahora se hace de forma puntual, a lo largo de la historia su organización corría a cargo de otros estamentos. Una evolución constante de los festejos, que es más patente a partir del siglo XX donde, de alguna manera, se centra el trabajo de investigación y recopilación de datos, imágenes, publicaciones, etc. plasmadas en el libro de Miguel García Herrero, 'Festejos populares de Íscar. Acontecimientos taurinos de la localidad de Íscar (Valladolid) en los años 1927, 1941 y desde el año 1944 hasta 2017', editado por el consistorio de la villa carpintera cuya primera edición, ya agotada, vio la luz hace unos meses.

Bloques

El autor ha querido hacer su aportación al patrimonio socio-cultural y festivo del municipio capitulado por bloques de años, desde 1927 hasta 2017. Festejos marcados por el devenir político del momento, como la dictadura del General Primo de Rivera, los primeros años de la posguerra, las casi cuatro décadas del régimen autoritario del General Franco, la transición hacia la democracia tras la reinstauración de la monarquía o el actual régimen democrático, así como el criterio de los gobernantes locales de turno.

En el libro han colaborado, de alguna manera, el historiador Carlos Arranz Santos y el corresponsal de prensa ya fallecido Pedro Hernansanz Matilla, pues de ellos asegura que «aprendí y refrendé la historia de los festejos populares, además de recopilar el contenido completo de los programas de hace 79 años».

El trabajo de investigación, «que no sabía lo que daría de sí, pero he dado toda mi alma para sacarlo adelante», se completa con numerosas fotografías de festejos taurinos, peñas, cortes, etc., «material que no hubiera sido posible sacar a la luz sin la ayuda de muchos vecinos, a los que agradezco su cesión».

Asimismo, dedica un apartado a festejos que han tenido trascendencia en la villa carpintera, como son los taurinos celebrados a beneficio de la residencia de la tercera edad de la Fundación Santa María de los Mártires.