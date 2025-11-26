El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Guardia Civil se encarga de perimetrar la zona. Carlos Espeso

Valladolid

Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química

Los gases surgieron al verter un producto a un depósito de mil litros que al parecer se encontraba sucio y no hubo que lamentar heridos

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:59

Una reacción química en la empresa MPB Aerospace, proveedor de servicios y fabricante de piezas y componentes para la industria aerospacial del Parque tecnológico de ... Boecillo, ha obligado esta tarde a evacuar toda la planta para evitar que los gases producidos pudiesen afectar a la salud de los trabajadores.

