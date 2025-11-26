Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química

Una reacción química en la empresa MPB Aerospace, proveedor de servicios y fabricante de piezas y componentes para la industria aerospacial del Parque tecnológico de ... Boecillo, ha obligado esta tarde a evacuar toda la planta para evitar que los gases producidos pudiesen afectar a la salud de los trabajadores.

Fue una llamada a las 17:27 horas la que alertó del suceso al 112, que trasladó el aviso a la Delegación del Gobierno, a los Bomberos de Diputación de Valladolid, a la Guardia Civil Cos de Valladolid, y Guardia Civil de Valladolid.

Bomberos del parque de Arroyo y de Tordesillas acudieron a la empresa, ubicada en la calle Juan Gil de Zamora del centró tecnológico. A su llegada, los efectivos desplegados comprobaron que la reacción se había producido al verter un producto químico a un depósito de mil litros. Al parecer, el depósito podía presentar algo de suciedad y eso fue lo que causó la reacción, de la que surgió una nube de humo de color rojo que creó una gran alarma entre los trabajadores de la empresa.

Las dos dotaciones desplegadas acudieron a la zona con el camión de mercancías peligrosas, la empresa se evacuó y rápidamente la Guardia Civil se encargó de perimetrar la zona para evitar que personas de paso pudieran inhalar los gases que salían de la planta.

Una intervención estudiada

El responsable de la empresa comunicó rápidamente a los Bomberos el producto químico que había originado la reacción y cuando los efectivos comenzaron su trabajo la reacción se encontraba cesando. Una vez estudiados tanto el producto como el gas, los bomberos optaron por diluirlo con agua dentro del propio depósito hasta llenarlo por completo. El recipiente contenía unos trescientos litros de producto y lo llenaron hasta los mil, lo que permitió que la reacción cesara por completo y se estabilizara.

Una vez realizada esta estudiada labor, los Bomberos de la Diputación de Valladolid cerraron el depósito y la empresa pudo continuar con su actividad.

Ahora será el gestor de los residuos de la empresa el que se tendrá de encargar de retirar el producto que causó la reacción y que fue diluido por los bomberos en una intervención que dejó en un susto sin consecuencias un incidente que generó una importante inquietud a los trabajadores que se encontraban en las instalaciones en ese momento.