Urgente El juez libera a Cerdán al considerar «mitigado» el riesgo de que destruya las pruebas de su trama corrupta
Punto de venta de Íscar en el que se ha sellado el boleto premiado. Loterías y Apuestas del Estado

El Euromillones deja un pellizco de 21.410 euros en un pueblo de Valladolid

El Millón fue validado en la localidad coruñesa de Boiro

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:26

El sorteo del Euromillones celebrado este martes dejó un pellizco de 21.410,75 euros en la provincia de Valladolid. Concretamente, en Íscar. El despacho receptor ubicado en la calle Real, 79 de la localidad vallisoletana selló un boleto que resultó acertante de tercera categoría (cinco aciertos).

Además, no hubo boletos acertantes de primera categoría, si bien hubo dos acertantes de segunda categoría (cinco aciertos más complementario), que fueron validados en la administración de loterías número 1 de Gernika (Vicaya) en la número 6 de Pamplona (Navarra).

Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de un único acertante de primera categoría podría ganar 150 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón fue validado en Boiro (A Coruña).

