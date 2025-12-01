42 establecimientos de la provincia pugnarán por el premio a la mejor tarta de queso

El Norte Valladolid Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:13 Comenta Compartir

El Palacio de Pimentel albergó ayer la presentación del cuarto Concurso de Tartas con Queso de Valladolid, con la presencia el Diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana; el responsable de Alimentos de Valladolid, Francisco Fuentes; el miembro de la Junta Directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid y chef y propietario del restaurante Ubi de la Vega en Arroyo de la Encomienda, Carlos González; y representantes de los patrocinadores del evento.

42 establecimientos participan este año en el concurso de Tartas con Queso de Valladolid –30 de ellos pertenecen a la capital y doce a la provincia: Arroyo de la Encomienda, Fuensaldaña, Laguna de Duero, Mélida de Peñafiel, Mucientes, Olmedo, Pesquera de Duero, Tordesillas, Trigueros del Valle, Urueña, Valoria la Buena y Zaratán; cabe destacar el aumento de la participación de más municipios que en ediciones anteriores.

Las porciones de tartas están elaboradas con alguno de los quesos pertenecientes a la marca Alimentos de Valladolid. Del 1 al 14 de diciembre se podrá degustar en los establecimientos participantes. Cada concursante ofrece una única propuesta, pudiendo ser fría o caliente, el precio de venta al público es libre.

El concurso se desarrollará en dos fases: una previa que eligirá a los diez finalistas y una fase final que tendrá su gran día el 16 de diciembre en el edificio Q-Bo, sede de Alimentos de Valladolid, donde el jurado oficial decidirá a los tres ganadores.

Temas

Gastronomía