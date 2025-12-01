El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concurso, en una imagen de archivo. R. Jiménez

Valladolid

42 establecimientos de la provincia pugnarán por el premio a la mejor tarta de queso

Treinta de ellos pertenecen a la capital y doce, a la provincia

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:13

Comenta

El Palacio de Pimentel albergó ayer la presentación del cuarto Concurso de Tartas con Queso de Valladolid, con la presencia el Diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana; el responsable de Alimentos de Valladolid, Francisco Fuentes; el miembro de la Junta Directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid y chef y propietario del restaurante Ubi de la Vega en Arroyo de la Encomienda, Carlos González; y representantes de los patrocinadores del evento.

42 establecimientos participan este año en el concurso de Tartas con Queso de Valladolid –30 de ellos pertenecen a la capital y doce a la provincia: Arroyo de la Encomienda, Fuensaldaña, Laguna de Duero, Mélida de Peñafiel, Mucientes, Olmedo, Pesquera de Duero, Tordesillas, Trigueros del Valle, Urueña, Valoria la Buena y Zaratán; cabe destacar el aumento de la participación de más municipios que en ediciones anteriores.

Las porciones de tartas están elaboradas con alguno de los quesos pertenecientes a la marca Alimentos de Valladolid. Del 1 al 14 de diciembre se podrá degustar en los establecimientos participantes. Cada concursante ofrece una única propuesta, pudiendo ser fría o caliente, el precio de venta al público es libre.

El concurso se desarrollará en dos fases: una previa que eligirá a los diez finalistas y una fase final que tendrá su gran día el 16 de diciembre en el edificio Q-Bo, sede de Alimentos de Valladolid, donde el jurado oficial decidirá a los tres ganadores.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  2. 2 La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»
  3. 3

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    Los informáticos de la Junta alertan del riesgo de externalizar servicios
  5. 5 Este es el plato más pedido a domicilio en Valladolid
  6. 6

    Valladolid desecha la tarjeta municipal única al haberse quedado obsoleta sin estrenarse
  7. 7

    La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona
  8. 8 Centros comerciales y supermercados de Valladolid que abren durante el puente de diciembre
  9. 9 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  10. 10 Castilla y León intensificará la caza del jabalí para proteger las zonas de granja ante la peste porcina africana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla 42 establecimientos de la provincia pugnarán por el premio a la mejor tarta de queso

42 establecimientos de la provincia pugnarán por el premio a la mejor tarta de queso