Escapar de una habitación, iniciativa emprendedora

Lorena Ramos en la sala de control de Go Room, con el ordenador desde el que vigila a los jugadores. / L. N. Lorena Ramos González. Go Room LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 20 octubre 2019, 12:14

Desde pequeña tuvo la ilusión de dirigir un hotel. Siempre se imaginó creando experiencias inolvidables para sus huéspedes, para que sus estancias fueran mágicas. Lo que nunca pensó es que acabaría dirigiendo el Hotel Overlook, en recuerdo de la terrorífica novela 'El Resplandor'. Tampoco que tendría unos huéspedes de lo más atípicos, y mucho menos que eso la haría feliz. Lorena Ramos, la protagonista de esta historia de emprendimiento, ha puesto en marcha Go Room, una sala de escape que acaba de abrir sus puertas en Arroyo de la Encomienda. Es el negocio de moda. Cada vez más personas disfrutan de este tipo de ocio que reta a los participantes a salir de una habitación en una hora, resolviendo pistas.

Al acabar Bachillerato Lorena fue a Dublín (Irlanda) con la intención de aprender inglés y entrar en la Escuela de Tripulantes de Cabina de Ryanair. Más tarde estudiaría un Ciclo Superior de Turismo y acabaría de Erasmus en Francia. Su primer empleo fue como auxiliar de tierra en el aeropuerto de Villanubla, un trabajo de gran responsabilidad en el que se sintió realizada. Su siguiente empleo fue como responsable en una tienda de moda. «Trabajar en el sector comercio es bastante duro, no solo en lo profesional, también en lo personal. Allí estuve seis años y conocí a grandes personas, pero lo dejé tras tener a mi bebé, porque la conciliación era complicada», cuenta la joven, que cambió de trabajo por otro con mejor horario.

Probó como teleoperadora. Estuvo cuatro meses y la experiencia le gustó, pero en su mente tenía ya la idea de emprender. «Mis padres siempre han sido autónomos. Trabajar para uno mismo es algo que he visto en casa y cuando se me acabó el paro decidí que era mi momento, que también debía montar mi propia empresa. Ya llevaba años con ganas de ponerme por mi cuenta, aunque no tenía claro el tipo de negocio que quería montar. Barajé distintas posibilidades. Primero pensé en un bar, una ludoteca y hasta una tienda 'on-line', pero nada me convencía, hasta que me aficioné a los juegos de escape. Entonces tuve claro a qué quería dedicarme», dice.

En su pandilla de amigas solían celebrar los cumpleaños por todo lo alto. Cada celebración era especial y descubrir las salas de escape fue para ellas una aventura que les abrió infinitas posibilidades de diversión. Desde ese momento sus reuniones eran más emocionantes y siempre que podían hacían turismo de escapismo. «Un buen día le planteé a mi marido la posibilidad de montar una 'escape room'. Él no había hecho ninguna, pero cada vez que yo venía de hacer alguna con mis amigas llegaba tan entusiasmada que le pareció buena idea. Yo estaba convencida de que no podía haber nada mejor que trabajar y divertirse a la vez. Así que empecé a buscar en Internet sobre este tipo de negocios. Busqué franquicias, estudié sobre su rentabilidad, sobre cómo elaborar el plan de negocio y cada vez lo tenía más claro, así que me puse manos a la obra y me dejé asesorar por profesionales del sector», explica.

De cerca Emprendedora: Lorena Ramos González (30), titulada del Ciclo Superior de Turismo Inicio de la actividad: 8 de agosto de 2019 Contacto: C/ Almendrera, 12, local 3 de Arroyo de la Encomienda. Telf.: 644 599 529 www.goroom.es

Quería poner en marcha el negocio lo antes posible y como experta jugadora de escape, era consciente de que el público es cada vez más exigente. Por ello no quiso arriesgarse a diseñar ella misma el juego por miedo a no hacerlo con la calidad suficiente. Quería una sala original, con una historia tan trepidante como tantas otras con las que había disfrutado en otras ocasiones con sus amigas. Así que contactó con una empresa de Santiago de Compostela que tenía varias salas de escape y juegos en catálogo. «Ofrecía dos juegos que me llamaban mucho la atención y que ya estaban implantados en otras dos ciudades, así que nos fuimos a probarlos para elegir el nuestro. Nos encantó y no lo dudamos. Enseguida empezamos con los trámites. Lo primero fue la capitalización. En el Ecyl me ayudaron con todas las gestiones. Gracias a eso y a los ahorros familiares, pude montar mi propio hotel dentro de una sala de escape. Este no era el 'resort' que yo había soñado, pero sin duda es mucho más divertido y me hace muy feliz», asegura con una gran sonrisa.

Ha solicitado una ayuda a la Diputación de Valladolid y otra a la Junta de Castilla y León, ambas a la espera de resolución. «A la hora de emprender es complicado hacer una gran inversión cuando no se dispone de muchos fondos, ya que siempre hay gastos extraordinarios y partidas con las que no se contaba», indica esta emprendedora, que tuvo el asesoramiento de su oficina del BBVA en la localidad de Arroyo. «Han sido meses muy duros, tanto económicos como personales, hasta que he abierto. Pero ver que todo ha salido bien es muy reconfortante. He contado con mucho apoyo, sobre todo por parte del diseñador del juego, del contratista, del aparejador, del dueño del local y especialmente de la familia. Me he rodeado de gente excelente», agradece.

Juego en grupo

Go Room, según su promotora, «va a dar mucho que hablar dentro del sector. Tiene un toque diferente a los juegos de escape a los que estamos acostumbrados en Valladolid, e incluso en Castilla y León». Del juego en sí, Lorena solo desvela que «el descanso eterno es la prioridad». Hasta ahí puede decir, para no destripar el misterio. El que quiera saber más… Tendrá que acercarse hasta Go Room y entrar en el Hotel Overlook. Las risas y los sustos están asegurados. «Todo el mundo sale encantado y las valoraciones son muy positivas. Eso me enorgullece», indica. Se juega en grupo, de dos a seis jugadores, y el precio es de 50 a 80 euros por equipo en función del número de participantes.

Según manifiesta esta emprendedora, el sector ha roto con la tradicional competencia de mercado, ya que la principal estrategia que siguen las salas de escapismo de la ciudad es darse a conocer estableciendo alianzas de publicidad cruzada. «No somos competencia unos de otros. Cuantos más haya mejor, para que a la gente que le guste disfrutar de este tipo de ocio pueda escoger. Nosotros nos recomendamos unos a otros», puntualiza Lorena.