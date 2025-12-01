El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marc Márquez y Gemma Pinto, este fin de semana en la Ribera del Duero. Instagram

Valladolid

La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»

El reciente campeón de MotoGP se decanta por la provincia para disfrutar de un fin de semana de desconexión junto a su pareja, la influencer Gemma Pinto

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:51

Comenta

El corazón de la Ribera del Duero ha sido el lugar escogido por Marc Márquez y su pareja, la influencer Gemma Pinto, para disfrutar de un fin de semana de desconexión y recargar pilas. Han sido los propios protagonistas los que han compartido en sus redes sociales algunos detalles para hacer testigos a sus millones de seguidores (Márquez tiene 8,2 millones en Instagram y Pinto, casi medio millón) de su romántica escapada.

«Energía recargada», reza la publicación del siete veces Campeón del Mundo de Motociclismo, que en apenas doce horas ya suma más de 220.000 'me gusta' y casi 700 comentarios. En ella, el piloto catalán comparte varias fotografías en las que se les ve visitando una bodega de la Ribera del Duero, en una sauna o disfrutando de una cata en Cepa 21, de José Moro, ubicada en Castrillo de Duero.

Precisamente, la bodega compartió en su perfil oficial de Instagram el momento de la visita. «Un placer siempre recibir a profesionales de la talla de Marc Márquez y Gemma Pinto que valoran la calidad de nuestros vinos y de este gran proyecto con tanto cariño. Esta es vuestra casa», señala. «Gracias por la visita tan especial y hacernos disfrutar tanto», comenta la influencer en sus 'stories'. De hecho, les gustó tanto que no dudó la pareja en llevarse vinos como 'Malabrigo' u 'Horcajo', como ellos mismos plasmaron en una instantánea en la que se ve el maletero de su coche con varias cajas.

También tuvieron tiempo para recargar energía en el Castilla Termal Monasterio de Valbuena de Duero, tanto en las saunas y spa como en el restaurante Converso. «Recap de un finde necesario: estar presente y disfrutar de lo real», publica por su parte Gemma Pinto.

