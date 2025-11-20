Dos vinos de Valladolid, entre los diez mejores de España Otros dos tintos del 'top 10' también pertenecen a denominaciones de origen de Castilla y León; así como el mejor rosado, la mejor tienda especializada en vinos y la mejor enóloga

Ignacio Repilado Valladolid Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:35 Comenta Compartir

Gastronómicamente, la Ribera del Duero destaca por la viticultura desde hace siglos, marcada en la actualidad por los mundialmente reconocidos vinos, elaborados en las más de 300 bodegas de la comarca. Por ese motivo, no es de extrañar que dos vinos de esta región ubicada al este de la provincia de Valladolid se hayan 'colado' entre los diez mejores de España, según ha reconocido la Guía Vinos Gourmet (GVG) 2026.

Guía Vinos Gourmet

Esta referencia enológica ha publicado la selección de caldos premiados con la máxima calificación otorgada por su Comité de Cata: 100 puntos sobre 100. Y entre los diez vinos 'sobresalientes' de la 41ª edición de la Guía de Vinos Gourmet existen tres bajo la Denominación de Origen Ribera del Duero.

¿Qué vinos de Valladolid han sido premiados con los 100 puntos de la Guía de Vinos Gourmet?

Concretamente se trata del Valbuena 5º Año 2021, de la bodega Vega Sicilia (que repite este año); y el vino Cuesta de las Liebres 2021, de la bodega (también vallisoletana, establecida en Peñafiel) Pago de Carraovejas.

¿Cuánto cuestan los vinos vallisoletanos con 100 puntos?

El Valbuena 5º Año se trata de un vino con una crianza de cinco años entre barrica y botella antes de su salida al mercado. Un caldo poderoso, frutal y de gran recorrido. De acuerdo con los expertos, Vega Sicilia Valbuena 5º Año marida con diversas comidas, como carnes, pastas, pescados y cremas. Tiene una graduación alcohólica de 14.5% y el precio de la botella de 750 ml ronda los 170 o 210 euros.

Ampliar Diferentes añadas de Valbuena 5º Año y Pago de Carraovejas Cuesta de las Liebres, en imágenes de archivo. D. Pelaez y El Norte

Por otro lado, el Pago de Carraovejas Cuesta de las Liebres 2021 se trata de un tinto elaborado exclusivamente con la variedad Tinto Fino (Tempranillo). En la tienda oficial de Alma Carraovejas lo definen como «un vino radical, de raíz. Potente y muy persistente. Un vino auténtico». Tiene una graduación de 15%. Su precio, en este sitio web, —también en botella de 750 ml— es de unos 162 euros.

Otros vinos de Castilla y León con la máxima puntuación

Además de los vinos de bodegas vallisoletanas, entre los caldos que figuran en 'La Liga del 100' también existen otros de Castilla y León, como Pesus 2019, de la bodega burgalesa Viña Sastre (DO Ribera del Duero) o La Faraona 2023, de Descendientes de J. Palacios (DO Bierzo).

Ampliar Sinfo, de Bodegas Sinforiano. A. Mingueza

El mejor rosado de España se encuentra en Cigales

La Guía de Vinos Gourmet también ha presentado diferentes premios que reconocen tanto a las distintas variedades de vinos como a personalidades y comercios especializados en este ámbito. Entre ellos, han reconocido al vino Sinfo, de Bodegas Sinforiano (DO Cigales) como el mejor rosado de España.

La mejor tienda especializada en vinos y la mejor enóloga también se encuentran en Castilla y León

Por otro lado, la Guía ha reconocido al comercio Manjares y Saldaña, ubicado en la avenida de José Quintana en Saldaña (Palencia) como la «Mejor tienda especializada». Además, la enóloga Ana Carazo, de La Bodega de la Loba (ubicada en Matanza de Soria, provincia de Soria y DO Ribera de Duero) como la «Mejor enóloga».

El «Premio especial del año», además, en esta edición ha sido para Jean-Claude Berrouet, un «histórico enólogo» de la bodega francesa Petrus que elabora Vivaltus en la Ribera del Duero.