Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España

A ninguno de los dos alcaldes, tanto el de Pollos como la de Siete Iglesias de Trabancos, les ha sorprendido ver a su municipio con ... uno de los tramos más peligrosos de las carreteras de España. Son los puntos negros de la provincia vallisoletana y todos ellos están en accesos a la A-62 desde la N-620, según el informe de la organización de defensa de los conductores automovilísticos europeos asociados (AEA) para el periodo entre 2019 y 2023.

Dos tramos de un kilómetro cada uno, los únicos de Valladolid, que se engloban dentro de un listado de 270 kilómetros por toda la red de carreteras de la geografía nacional y cuyo índice de peligrosidad supera diez veces el promedio. Esos números ponen en la lista negra a Pollos y a Siete Iglesias.

En el caso de Pollos, esas cifras son más acuciantes por un punto kilométrico por el que circulan de media 638 vehículos al día. En ese periodo de cuatro años, según este estudio, se ha registrado un accidente con al menos un herido. En el término municipal de Siete Iglesias, diez kilómetros después en dirección Salamanca, se encuentra el segundo punto negro de la provincia, también con un siniestro registrado. Un tramo por el circulan de media 897 vehículos.

¿Cómo se han localizado los tramos más peligrosos?

En la selección de los tramos más peligrosos de España, la AEA ha tenido en cuenta los tramos de un kilómetro de carreteras de la Red del Estado (RCE) con un índice de peligrosidad medio en los cinco últimos años igual o superior a 82, es decir, tramos de carretera que al menos tuvieran un índice de peligrosidad diez veces superior al de la media nacional (el índice de peligrosidad medio en las carreteras en 2023 fue del 8,2). Por su parte, ese baremo del índice de peligrosidad se calcula con el número de accidentes en ese tramo y con el número de vehículos que transitan por la vía.

Pero detrás de ese batiburrillo de números existe la realidad diaria de estos municipios, reflejada en los testimonios de los alcaldes. Luis Ángel García, regidor de Pollos, cree que ese punto negro ya está solventado y que su localidad no aparecerá en el próximo informe. «Hasta 2023, aproximadamente, ahí había una raqueta y ahora es una rotonda. Desde entonces ha bajado la siniestralidad. Era una recta y había un stop, pero con poca visibilidad», agrega el alcalde sobre un tramo en el que recuerda un gran número de accidentes, algunos de ellos con víctimas mortales. «Era un punto con muchos accidentes, ahora todavía tenemos algún siniestro de gente que hace algún recto en la rotonda, pero ha cambiado mucho esa situación», recalca Luis Ángel García sobre ese punto de acceso a la autovía A-62 en dirección Salamanca.

Donde no se ha corregido esa problemática es a diez kilómetros de ese tramo. También en la N-620 y también en un acceso a la autovía. Recoge el testimonio la alcaldesa de Siete Iglesias de Trabancos, Sonia Alonso, quien, además del punto kilométrico reflejado en el informe, habla de un segundo en la misma zona. Este último lo posiciona en el puente que conecta su municipio con la carretera que va en dirección Nava del Rey y Medina del Campo. «Hay poca visibilidad y si sale un camión de la estación de servicio no lo ves. Es muy difícil. Recuerdo varios accidentes en ese punto», detalla Alonso sobre un tramo que no aparece registrado en ese informe, pero que le preocupa tanto o más que el que sí se contabiliza.

Este se encuentra en el mismo acceso a la autovía A-62 y al mismo le vienen varias colisiones a la memoria a la alcaldesa. «Es que ahí también hay poca visibilidad», continúa Alonso mientras entona el 'mea culpa' sobre una hipotética reunión con el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales. «Le comenté la situación, me dijo que enviara un correo y aún no lo he hecho. También es verdad que el verano que estuvo cortado el tráfico de la A-62 (2024) tuvimos mucho contacto. En esos meses se desvió el tráfico por la N-620 y se registraron muchos accidentes», recalca la alcaldesa mientras apunta la intención de solicitar esa reunión cuanto antes para intentar eliminar ese tramo negro en el término municipal de Siete Iglesias de Trabancos.

Los tramos con más accidentes

A nivel nacional, la AEA señala al kilómetro 0 de la autovía A77a, en Alicante, como el tramo que acumula más siniestros (104) y víctimas (150) de la RCE. A este punto le siguen otros de la T-11, en Tarragona, con 90 accidentes y 139 víctimas y en el kilómetro 12 de la autovía A-55, en el término municipal de Mos (Pontevedra), con 54 siniestros y 100 víctimas, si bien en el informe de este año no aparece entre los 270 más peligrosos porque ha mejorado su índice de peligrosidad respecto a años anteriores.

En el apartado de autopistas, el kilómetro 901 de la AP-7, en la provincia de Almería, tiene el mayor índice de peligrosidad, mientras que el kilómetro 14 de la B-23, en la provincia de Barcelona, acumula el mayor número de siniestros con 43, que se saldaron 58 heridos leves. Le sigue el kilómetro 159 de la AP-9, en Pontevedra, con 20 accidentes y 41 víctimas, la mayoría leves (38).