Colisión entre dos camiones en uno de los puntos negros señalados en el informe de la AEA. El Norte

Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España

Dos accesos a la A-62 desde la N-620, en Pollos y en Siete Iglesias, aglutina la mayor siniestralidad en los últimos años

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 19:25

A ninguno de los dos alcaldes, tanto el de Pollos como la de Siete Iglesias de Trabancos, les ha sorprendido ver a su municipio con ... uno de los tramos más peligrosos de las carreteras de España. Son los puntos negros de la provincia vallisoletana y todos ellos están en accesos a la A-62 desde la N-620, según el informe de la organización de defensa de los conductores automovilísticos europeos asociados (AEA) para el periodo entre 2019 y 2023.

