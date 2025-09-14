Dos heridos al salirse su coche de la A-6 en Mota del Marqués

El Norte Valladolid Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:27 Comenta Compartir

Dos jóvenes, de 24 y 25 años, han resultado heridos este domingo por la tarde al salirse de la A-6 el coche en el que circulaban. El accidente se ha producido sobre las 16:15 horas en el kilómetro 206 de la citada autovía sentido Madrid, a la altura de Mota del Marqués, cuando una llama ha alertado a la sala de operaciones del 112 del siniestro y ha solicitado asistencia sanitaria para sus ocupantes.

Se informaba en la llamada además de que los dos hombres estaban conscientes y fuera del coche. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado a los dos heridos al Hospital Río Hortega de Valladolid.

Temas

Sucesos en Valladolid