Agentes de la Guardia Civil intervienen para auxiliar al hombre en la dársena del Canal de Castilla en Medina de Rioseco. El Norte

Dos guardias civiles se lanzan al Canal en Rioseco y salvan a un anciano de ahogarse

Una vecina acudió al cuartel para alertar a los agentes de que un hombre de avanzada edad se había caído al agua en la dársena

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:05

Agentes de la Guardia Civil han salvado a un hombre de avanzada edad que se encontraba en peligro de ahogamiento en la dársena del Canal de Castilla en Medina de Rioseco. Los hechos se produjeron sobre las 13:40 horas del pasado miércoles, cuando una vecina se presentó en el acuartelamiento para alertar de que un hombre se había caído al canal. De forma inmediata, se activó la patrulla en servicio junto con otros agentes disponibles, quienes se desplazaron al lugar.

Al llegar, los guardias civiles observaron al varón flotando en la dársena, en las proximidades del acuartelamiento. Dos de ellos se lanzaron al agua para mantenerlo a flote, mientras otros miembros del cuerpo contactaban con la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil y el 112, solicitando asistencia sanitaria y apoyo logístico.

El hombre fue rescatado por los agentes. Uno de ellos acudió al cuartel para recoger una manta térmica con el fin de evitar que el hombre entrara en hipotermia, dada la baja temperatura del agua. Se mantuvo contacto físico constante para proporcionarle calor.

El hombre fue trasladado a un entorno seguro y, posteriormente, los agentes lo condujeron en vehículo oficial al centro de salud de Medina de Rioseco, desde donde fue derivado en ambulancia al Hospital Río Hortega de Valladolid.

