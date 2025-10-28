El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Objetos sustraídos que han sido recuperados por la Guardia Civil. El Norte

Valladolid

Dos detenidos tras asaltar una vivienda de Aldeamayor y llevarse herramientas y material informático

Los hechos se produjeron entre el 4 y el 9 del pasado mes de septiembre

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 13:06

Comenta

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación Vapola, ha procedido a la detención de dos hombres por un delito de robo con fuerza en una vivienda en Aldeamayor de San Martín entre los días 4 y 9 del pasado mes de septiembre. Los autores sustrajeron diversas herramientas y material informático, cuyo valor asciende aproximadamente a unos 2.500 euros.

Noticias relacionadas

Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes

Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes

Detenidas por robar dinero y joyas a ancianos en Valladolid mediante el 'hurto amoroso'

Detenidas por robar dinero y joyas a ancianos en Valladolid mediante el 'hurto amoroso'

Tras la denuncia interpuesta por el propietario, efectivos del instituto armado iniciaron una minuciosa investigación que permitió, tras intensas indagaciones, identificar a los presuntos responsables del hecho delictivo. Como resultado de las actuaciones, se logró recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, que ya han sido entregados a su legítimo dueño.

La operación culminó con la detención de dos varones como presuntos autores del robo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  3. 3

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  4. 4 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  5. 5 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  6. 6 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  7. 7

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  8. 8 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  9. 9

    Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada
  10. 10 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos detenidos tras asaltar una vivienda de Aldeamayor y llevarse herramientas y material informático

Dos detenidos tras asaltar una vivienda de Aldeamayor y llevarse herramientas y material informático