Dos detenidos tras asaltar una vivienda de Aldeamayor y llevarse herramientas y material informático

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación Vapola, ha procedido a la detención de dos hombres por un delito de robo con fuerza en una vivienda en Aldeamayor de San Martín entre los días 4 y 9 del pasado mes de septiembre. Los autores sustrajeron diversas herramientas y material informático, cuyo valor asciende aproximadamente a unos 2.500 euros.

Tras la denuncia interpuesta por el propietario, efectivos del instituto armado iniciaron una minuciosa investigación que permitió, tras intensas indagaciones, identificar a los presuntos responsables del hecho delictivo. Como resultado de las actuaciones, se logró recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, que ya han sido entregados a su legítimo dueño.

La operación culminó con la detención de dos varones como presuntos autores del robo.