Dos detenidos por ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima Los hechos incluyen robo con fuerza, hurto de vehículo calcinado, usurpación de vivienda, daños y lesiones

El Norte Valladolid Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:27

La Guardia Civil, en el marco de la operación Rioveri, ha procedido a la detención e investigación de dos personas, un hombre y una mujer residentes en Valladolid, como presuntos autores de ocho delitos cometidos en Medina de Rioseco y Villabrágima.

Las investigaciones se iniciaron a finales de octubre, tras la interposición de varias denuncias por diversos delitos y un aviso al 062 que alertaba de la usurpación de una vivienda en las citadas localidades vallisoletanas. Tras tener conocimiento de todo ello, desplegó un dispositivo de vigilancia en las zonas afectadas, y tras realizar diversas gestiones de investigación y seguimiento en los municipios afectados logró identificar a los presuntos autores de los hechos, siendo estos un varón y una mujer afincados en Valladolid.

Finalizada la fase de investigación, se procedió, a la detención e investigación de dos personas como supuestas autoras de los hechos delictivos investigados, ingresando uno de ellos en el centro penitenciario. A los detenidos se les imputan delitos de robo con fuerza, hurto de vehículo, hurtos en establecimiento comercial, usurpación de inmueble, lesiones y daños materiales.

Entre los hechos más relevantes destacan el hurto de vehículo en Villabrágima que posteriormente apareció calcinado; el hurto en un supermercado de Medina de Rioseco con la sustracción de diversos efectos; la usurpación de una vivienda en una urbanización de Medina de Rioseco, donde ocasionaron daños materiales; y el robo con fuerza en un establecimiento hotelero de Medina de Rioseco. En este último caso, los autores, que se encontraban hospedados en el lugar, forzaron la ventana de una habitación contigua aprovechando la ausencia del ocupante. Este hecho provocó numerosos daños materiales y derivó en lesiones a la persona que se alojaba en dicha habitación, además de desperfectos en sus pertenencias.

Para el éxito de esta operación ha resultado clave la colaboración ciudadana y de Policía Local de Medina de Rioseco, que ha permitido obtener información vital para el esclarecimiento de los hechos.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias, que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Medina de Rioseco.