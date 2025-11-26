El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. El Norte

Dos detenidos por ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima

Los hechos incluyen robo con fuerza, hurto de vehículo calcinado, usurpación de vivienda, daños y lesiones

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:27

Comenta

La Guardia Civil, en el marco de la operación Rioveri, ha procedido a la detención e investigación de dos personas, un hombre y una mujer residentes en Valladolid, como presuntos autores de ocho delitos cometidos en Medina de Rioseco y Villabrágima.

Las investigaciones se iniciaron a finales de octubre, tras la interposición de varias denuncias por diversos delitos y un aviso al 062 que alertaba de la usurpación de una vivienda en las citadas localidades vallisoletanas. Tras tener conocimiento de todo ello, desplegó un dispositivo de vigilancia en las zonas afectadas, y tras realizar diversas gestiones de investigación y seguimiento en los municipios afectados logró identificar a los presuntos autores de los hechos, siendo estos un varón y una mujer afincados en Valladolid.

Noticias relacionadas

Herida una mujer de 60 años tras ser atropellada por una furgoneta en Covaresa

Herida una mujer de 60 años tras ser atropellada por una furgoneta en Covaresa

Intenta eludir un control policial en Valladolid y le pillan con un cóctel de drogas

Intenta eludir un control policial en Valladolid y le pillan con un cóctel de drogas

Finalizada la fase de investigación, se procedió, a la detención e investigación de dos personas como supuestas autoras de los hechos delictivos investigados, ingresando uno de ellos en el centro penitenciario. A los detenidos se les imputan delitos de robo con fuerza, hurto de vehículo, hurtos en establecimiento comercial, usurpación de inmueble, lesiones y daños materiales.

Entre los hechos más relevantes destacan el hurto de vehículo en Villabrágima que posteriormente apareció calcinado; el hurto en un supermercado de Medina de Rioseco con la sustracción de diversos efectos; la usurpación de una vivienda en una urbanización de Medina de Rioseco, donde ocasionaron daños materiales; y el robo con fuerza en un establecimiento hotelero de Medina de Rioseco. En este último caso, los autores, que se encontraban hospedados en el lugar, forzaron la ventana de una habitación contigua aprovechando la ausencia del ocupante. Este hecho provocó numerosos daños materiales y derivó en lesiones a la persona que se alojaba en dicha habitación, además de desperfectos en sus pertenencias.

Para el éxito de esta operación ha resultado clave la colaboración ciudadana y de Policía Local de Medina de Rioseco, que ha permitido obtener información vital para el esclarecimiento de los hechos.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias, que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Medina de Rioseco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  2. 2 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  3. 3

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  4. 4 Herida una mujer de 34 años al ser atropellada por un autobús en Delicias
  5. 5

    La gripe se adelanta y Europa advierte de una nueva variante que acelera su propagación
  6. 6

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en dos años
  7. 7

    El edificio vallisoletano inspirado en una obra del autor del Guggenheim de Nueva York
  8. 8

    La condenada por asesinar a Isabel Carrasco disfruta de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  9. 9

    El rincón vallisoletano que custodia huesos de los 12 apóstoles
  10. 10 Le detienen por malos tratos a su mujer y le intervienen un arsenal de armas en casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos detenidos por ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima

Dos detenidos por ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima