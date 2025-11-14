El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fotograma de la agresión en Peñafiel en la noche del miércoles.

Fotograma de la agresión en Peñafiel en la noche del miércoles. El Norte

Valladolid

Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel

Los hechos tuvieron lugar en la calle Derecha al Salvador del municipio en la noche del miércoles, donde fue atendido un hombre de unos 40 años

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:20

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a dos hombres por una brutal agresión a otro en la puerta de un establecimiento hostelero de la ... calle Derecha al Salvador de Peñafiel en la noche de este miércoles. Al parecer, los hechos se desencadenaron tras una pelea que derivó en que dos personas empezaran a golpear al otro implicado, si bien solo uno de ellas fue el que agredió brutalmente a la víctima, incluso lo pisó de forma virulenta hasta en dos ocasiones, que por momentos parecía inconsciente.

