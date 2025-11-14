Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a dos hombres por una brutal agresión a otro en la puerta de un establecimiento hostelero de la ... calle Derecha al Salvador de Peñafiel en la noche de este miércoles. Al parecer, los hechos se desencadenaron tras una pelea que derivó en que dos personas empezaran a golpear al otro implicado, si bien solo uno de ellas fue el que agredió brutalmente a la víctima, incluso lo pisó de forma virulenta hasta en dos ocasiones, que por momentos parecía inconsciente.

Precisamente, agentes de la Guardia Civil se han basado para la detención en las imágenes grabadas por un testigo, que se hallaba en las inmediaciones y que fue el primero en socorrer a la víctima mientras insistía en que cesara su actitud violenta. Asimismo, otras dos mujeres, acto seguido, salieron del establecimiento hostelero para cubrir la cabeza con una toalla porque sangraba abundantemente.

Finalmente, se dio aviso de la pelea al 112, en la que se informaba de que tres personas se estaban peleando, si bien solo fue atendido un hombre de unos 40 años por heridas a la altura del cuello. Se desconoce si fue trasladado a algún centro hospitalario.