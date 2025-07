A donar sangre... mientras compras en el RIO Shopping

El Norte Valladolid Jueves, 10 de julio 2025, 09:52 Comenta Compartir

Mitigar el roto que los desplazamientos a segundas residencias y los viajes de vacaciones provocan durante los meses de verano en el cuadrante de las donaciones de sangre. Ese es el objetivo que persigue acercar la unidad móvil del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León al RIO Shopping durante cuatro días en julio y agosto. En menos de 20 minutos, trabajadores y clientes pueden complementar una jornada laboral, de compras, cine o tapas en familia o amigos con un gesto altruista que aportará salud a tres personas por cada donante.

La primera cita de este verano con la donación en el centro comercial de Arroyo-La Flecha será este viernes 11 de julio, a la que seguirá otra jornada del autobús de donación de sangre el 25 y dos más el próximo mes, los días 14 y 29 de agosto.

Para poder donar solo es necesario disponer de 20 minutos, tener entre 18 y 65 años de edad, estar sanos y pesar más de 50 kilos. «Hay que animar a quien aún no han dado el paso de donar sangre a que lo haga. Es un proceso sencillo, seguro y tremendamente necesario. Porque una sola donación, que no tarda más de 15 minutos, puede salvar hasta tres vidas. Y no hay mejor regalo que ese», invita Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso, director gerente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación.

Ampliar Interior del centro comercial. A. Mingueza

El verano es una época de descenso de donaciones. En Valladolid, en los meses de julio y agosto el número de donaciones se queda lejos de las aproximadamente 2.200 mensuales que se precisan para cubrir las necesidades de sangre y hemoderivados, dentro de un balance anual que cerró en 2024 con 26.000 donaciones de sangre, 2.502 de plasma y 1.202 de plaquetas.

«Para cubrir las necesidades de los pacientes de Castilla y León, en los meses de verano se necesitan unas 30.000 donaciones», señala Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso.

Desde la dirección del centro comercial animan a sus cerca de 2.400 colaboradores como a sus visitantes a donar sangre. Pueden estrenarse este viernes, 11 julio, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.