Distribuidas las áreas de gestión del Ayuntamiento de Peñafiel El equipo de gobierno. / A. O. El nuevo Ayuntamiento celebra el primer pleno del mandato en el que también se han establecido las retribuciones de los ediles, el total de las cuales asciende a 72.350 euros, 2.650 euros menos que en el anterior mandato AGAPITO OJOSNEGROS LÁZARO Martes, 3 septiembre 2019, 11:14

Una vez que el nuevo equipo de gobierno ha conseguido un secretario municipal, este pasado lunes se ha celebrado el primer pleno del nuevo mandato, pleno de carácter extraordinario y urgente. Como explicó el alcalde –Elías Arranz- al inicio de la sesión plenaria, el carácter de urgencia de la misma se debe a que este martes el Consorcio de la Ruta del Vino de la Ribera del Duero celebraba una reunión, consorcio del que el Ayuntamiento peñafielense es socio. Como integrante de esta entidad, debía acudir un representante consistorial con la representación en este órgano no colegiado asumida tras ser aprobada en pleno, algo que todavía no se había producido hasta este lunes. Aprobada definitivamente, el representante en la citada ruta será el concejal Tomás Veganzones, del grupo político Ciudadanos.

Al igual que Veganzones otros miembros del equipo de gobierno asumieron ayer las representación en los otros órganos colegiados, representaciones en las mancomunidades Campo de Peñafiel y de la Churrería, en los centros docentes del municipio, en el centro de salud, en el SODEVA, en la Asociación de Desarrollo Rural Duero Esgueva, etcétera.

Tras el fallido pleno del pasado mes de julio, el cual no se celebró ante la advertencia del partido de la oposición (PP) de impugnarlo por errores de forma en su convocatoria, este lunes se ha conformado el Ayuntamiento con la distribución y aprobación de las áreas de gestión municipal, las cuales recaen en los 7 concejales del equipo de gobierno formado por un cuatripartito compuesto a su vez por cuatro ediles del PSOE, y, respectivamente, por uno de Ciudadanos, Candidatura Independiente y la Agrupación de Electores Peñafiel Futuro.

De esta forma, una vez elegido en junio Elías Arranz (PSOE) como alcalde, las áreas municipales se distribuyen de la siguiente forma: Ana María Rodríguez Cano (PSOE), Hacienda y Personal y Ordenanzas Fiscales; José Luis Posac Zarza (CI), Medio Ambiente, Áreas de Recreo y Jardines, Cementerio, Abastecimiento y Saneamiento, y Limpieza Viaria y Agricultura; Laura Fernández Peña (AEPF), Urbanismo y Vivienda, Promoción Económica, Obras, Mantenimiento de Infraestructuras y Edificios, y Turismo; Tomás Veganzones Herrero (C´s), Deporte y Juventud, Punto de Información Juvenil, Festejos, y Seguridad y Convivencia; Isabel Diez Aguado (PSOE), Área de Educación y Acción Social, Relaciones con los centros de Educación Infantil, Primaria y Adultos, Relaciones con Asociaciones, Cooperación e Integración Social, talleres Ocupacional y Prelaboral, y Vivienda Tutelada; y, por último, María Cruz Martínez Ruiz (PSOE), Relaciones Interculturales, Eventos culturales, Biblioteca, Elaboración de Subvenciones Culturales y Sociales, Eventos Musicales y Artísticos, Banda y Escuela de Música, Núcleos agregados de Aldeayuso, Mélida y Padilla de Duero, y Limpieza de Edificios Municipales.

En cuanto a los tenientes de alcaldes, aquellos ediles que corresponde sustituir al alcalde en caso de ausencia, estos son a partir de ahora: como primero, José Luis Posac Zarza (CI); como segunda, Laura Fernández Peña (AEPF); y, como tercero, Tomás Veganzones Herrero (C´s).

Otro de los nombramientos efectuados fue el de los miembros de la Junta Local de Gobierno, la cual queda formada por José Luis Posac, Laura Fernández, Tomás Veganzones y Ana María Rodríguez.

La portavocía de cada grupo la ostentan: Ana María Rodríguez (PSOE), José Luis Posac (CI), Tomás Veganzones (C´s), Laura Fernández (AEPF) y, la del Partido Popular, la ejercerá Roberto Díez.

Retribuciones

Otro de los puntos del día era tratar el sistema económico de asistencia a órganos colegiados y dedicaciones de los miembros de la corporación, régimen retributivo que contó con los votos favorables de los 7 miembros del equipo gobierno, mientras que los 4 concejales de la oposición que asistieron al pleno (dos excusaron su ausencia por encontrarse fura del municipio) votaron en contra.

El total de las retribuciones anuales que percibirán el conjunto de ediles (13) asciende a 72.350 euros, 2.650 euros menos que el anterior mandato cuando la cifra fue de 75.000 euros.

En el pleno se aprobaron cinco dedicaciones parciales a concejales con área de gestión, las cuales serán remuneradas con 500 euros al mes y abonadas en 14 pagas anuales (7.000 euros en total). Este tipo de dedicación la tendrán los siguientes concejales: María Cruz Martínez, Isabel Diez, Tomás Veganzones, Laura Fernández y Ana María Rodríguez.

Por su parte tanto el alcalde como el primer teniente de alcalde no tienen una atribución fija, sino que dependerá de su asistencia a las diferentes comisiones, juntas y plenos, teniendo la siguiente retribución por asistencia: a pleno, 200 euros; a junta de gobierno, 400 euros; a junta de portavoces, 150 euros, y, la asistencia a cada comisión, se retribuirá con 50 euros. Si su asistencia se completa el total a percibir alcanzaría los 12.750 euros anuales, siempre que no haya plenos extraordinarios y no se produzcan faltas de asistencia a comisiones y plenos.

Los concejales sin responsabilidad de gobierno (los de la oposición) percibirán una retribución máxima de 1.800 euros anuales, 200 más que en el anterior mandato, descendiendo en 50 euros la indemnización de los portavoces que ahora será de 2.850 euros.

En el anterior mandato –con el Partido Popular al frente del Ayuntamiento- las máximos devengos, en forma de sueldos, era el del acalde que cobraba 14.000 euros anuales por media dedicación; la misma que ejercían dos de sus concejales por la que percibían un salario de 10.750 euros al año.