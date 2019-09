El diseñador Baro Lucas destaca en su pregón el sentido acogedor de los tordesillanos Baro Lucas, durante el pregón. / EL NORTE El municipio celebra la festividad de la Virgen de la Guía con un programa repleto de actos PATRICIA GONZÁLEZ Domingo, 8 septiembre 2019, 19:02

La localidad de Tordesillas inició hoy un nuevo periodo festivo con la celebración de la festividad de la Virgen de la Guía y con el pregón de las fiestas que en esta ocasión fue realizado por el diseñador local Baro Lucas que además de destacar la importancia histórica del municipio, también quiso ensalzar los valores de los tordesillanos como son el sentido que los vecinos de esta villa tienen a la hora de compartir. «Cuando pienso en mi pueblo la primera palabra que me viene a la mente es compartir», aseguró el modisto y creativo ganador de la ABFashion Day de Albacete y finalista de la Pasarela de Castilla y León en el año 2017, para a continuación agregar que «los tordesillanos tenemos esa costumbre de dar lo que tengamos por poco que sea, compartimos con nuestras familias, con nuestros vecinos o quien llame a la puerta de nuestra casa. Por eso es un orgullo para mí y debe serlo para todos ustedes decir «soy tordesillano».

Para este ingeniero de diseño industrial graduado por la Universidad de Valladolid ser pregonero en su localidad natal ha sido «un orgullo» ya que «hoy me siento más arropado que nunca rodeado de todos ustedes en mi casa, Tordesillas, una ciudad que fue cobijo de reinas y regalada a amantes reales durante generaciones, con esto me gustaría hoy recordarles lo valioso que es nuestro pueblo». Este modisto que ha sido creador de los looks que han lucido diversas actrices españolas como Eva Marciel y Macarena Hoffman y que llevó sus diseños a la Semana de la Moda de París, recordó durante su pregón algunas de las tradiciones más importantes de la localidad como son el repique del reloj suelto, las verbenas, el toro de la vega y «las comilonas que tanto disfrutamos».

Antes de finalizar con un contundente «somos un pueblo bondadoso, un pueblo que recibe a los que quieren disfrutar con nosotros de nuestra impresionante gastronomía, nuestros vinos y nuestras mesas». Baro que tiene como diseñadores fetiche a Helmut Lang, Alexander Wang y Alexander Macqueen aseguró que «Tordesillas al igual que las colecciones de moda que creo, es arte. Aquello que es único en el mundo, que no se puede repetir, se ha ganado el derecho a ser llamado como tal. Mis colecciones han nacido aquí, tomando las calles de Tordesillas como pasarela, por ello con orgullo llevaré por bandera siempre a mi pueblo, en Milán, Paris, Londres o Nueva York».