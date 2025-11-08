La Casa de las Artes de Laguna de Duero se vistió de gala este sábado para celebrar el Día de la Provincia 2025, un acto ... organizado por la Diputación Provincial que reunió a cerca de medio millar de alcaldes y concejales de los 225 municipios y 9 pedanías vallisoletanas. Una jornada que sirvió de homenaje a aquellos que cada día trabajan por hacer mejor y más fácil la vida en los pueblos.

Nada más llegar, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, recibió una grata sorpresa. En la entrada le esperaba una alfombra floral elaborada por Elena de Luis, sobrina y sucesora del reconocido artista y alcalde de Castrodeza, José Antonio Gerbolés. «Es un guiño a la provincia», indicó De Luis al señalar los elementos ornamentales que protagonizaban el tapiz, espigas de trigo y uvas.

El acto fue presentado por el mago Miguel de Lucas y contó con la participación del humorista Miguel Lago. Asistieron el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, entre otras autoridades. El alcalde de Laguna de Duero, Avelino Álvarez, como anfitrión, fue el encargado de dar la bienvenida a todos destacando la identidad de Laguna como «un municipio con historia, tradición y una gran capacidad de acogida. Hoy es un orgullo recibir a toda la provincia aquí, en la Casa de las Artes».

«Hoy me siento enormemente feliz. Se lo digo de corazón», se sinceró el presidente Íscar al arrancar su discurso. «Todos representáis a los vecinos de esta provincia, una tierra y sus gentes que se merecen lo mejor. Y por eso trabajamos». El también alcalde de Matapozuelos, quiso hablar en nombre de quienes, como él, viven la política desde la cercanía. «Los alcaldes son eso: fidelidad, cariño y tesón ante la adversidad. Y por todo ello os doy las gracias y os animo a continuar con la inagotable labor que realizáis en vuestros municipios».

Ampliar Conrado Íscar durante su intervención Aida Barrio

Íscar reivindicó la importancia de las diputaciones en la prestación de servicios básicos en el medio rural y reclamó una financiación justa y equitativa para los ayuntamientos. «Necesitamos más recursos económicos y una norma legal que ampare las necesidades de las corporaciones locales. Es la base para una prestación adecuada de servicios», insistió. En su repaso de gestión, destacó la inversión en vivienda al remarcar que «hemos destinado 4,6 millones de euros a nuestro Plan de Vivienda, y a esto también se le llama luchar contra la despoblación». También repasó las políticas sociales, con 16 millones de euros dedicados al Servicio de Ayuda a Domicilio, «un servicio que no tiene lista de espera. Eso es trabajar por la dignidad de nuestra gente». También recordó el Plan de Empleo Local, dotado con 3,6 millones de euros, que ha ayudado a crear más de 600 puestos de trabajo.

Entre el público, los alcaldes compartían el sentimiento de orgullo y también de responsabilidad. María Ángeles Fernández, regidora de Tiedra, explicaba que «es un día entrañable en el que podemos intercambiar experiencias e inquietudes con compañeros con los que compartimos la responsabilidad al frente de un ayuntamiento. Nuestro objetivo es formar un tejido próspero bajo el paraguas de la Diputación y por el bien de los vecinos». Para Elisa Cerrillo, regidora de San Pelayo, de apenas un centenar de habitantes, este es «un acto que da visibilidad a todos los pueblos, aunque a los municipios pequeños se nos debería dar más importancia todavía. Es un día que nos permite compartir experiencias y formas de trabajar con otros compañeros». El también diputado provincial y alcalde de Castrejón de Trabancos, Moisés Santana, remarcaba que «es un homenaje y una fiesta para los 225 regidores que cada día trabajamos por defender nuestros municipios».

Durante la gala se proyectó un vídeo protagonizado por varios exalcaldes históricos de la provincia, Félix Velasco, Artemio Domínguez, Blanca Martín, Pompeyo Velasco, Santiago Baeza y Manuel Fernández, quienes recordaron los años al frente de sus municipios, Villanubla, Medina de Rioseco, Nava del Rey, Viloria, Santervás de Campos y Santibáñez de Valcorba. «Una de las mayores satisfacciones para una persona con vocación de servicio público es ser alcalde de su pueblo», aseguró Félix Velasco, con una trayectoria de 24 años como regidor. También destacó «la cercanía e inmediatez con los vecinos» que define a los pequeños municipios.

Ampliar Seis antiguos alcaldes de la provincia también participaron en la gala Aida Barrio

Un recuerdo a Lourdes Gómez

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Íscar recordó a Lourdes Gómez, la alcaldesa de Vega de Valdetronco fallecida hace un mes. «Una mujer que dedicó media vida a su Ayuntamiento y que se ganó, por derecho propio, el respeto de todos. Descansa en paz, querida Lourdes. Siempre serás nuestra alcaldesa», expresó el presidente entre los aplausos de respeto del público.

El acto contó también con la interpretación en lengua de signos a cargo de dos integrantes de la Federación de Sordos de Valladolid, quienes facilitaron la accesibilidad de la gala. Para concluir Conrado Íscar quiso resaltar el orgullo de pertenecer a una tierra que no se rinde. «Nos convertimos en alcaldes para pelear por la tierra donde nacieron nuestros abuelos. Esa será siempre nuestra función: defender lo nuestro, porque siempre seremos alcaldes».

El acto lo cerró el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien agradeció la invitación para celebrar el día de la provincia y se dirigió a los alcaldes para decirles que «vosotros sois el alma de vuestros pueblos. Sois sus pilares más firmes. Sois los primeros a los que acuden vuestros vecinos cuando necesitan ayuda y consejo. En estos tiempos que corren en la política, que se ha convertido en un espectáculo derruido, lleno de frases vacías, ahí estáis vosotros, que dignificáis lo que significa la labor de gobernar. Hacéis una labor impagable. De corazón, gracias por vuestra labor», remarcó. «En Valladolid somos más de hacer que de prometer. Somos más de trabajo que de palabras y somos más de nueces que de ruido. Por ello os pido que sigamos impulsando estos valores para alcanzar grandes metas y conseguir entre todos, que Valladolid sea un puntal fundamental para que Castilla y León esté entre las mejores comunidades de España», concluyó antes de dar paso a la actuación de la banda Nacha Pop.