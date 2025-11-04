Detenidos en Madrid por formar parte de un grupo que robó en una joyería de Tordesillas

El Norte Valladolid Martes, 4 de noviembre 2025, 15:26 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación Metorpa, ha procedido a la detención en Madrid de dos personas, de origen colombiano, pertenecientes a un grupo criminal dedicado al robo en joyerías, una de ellas en la localidad de Tordesillas, y el interior de vehículos.

La investigación se inició el pasado mes de febrero cuando los componentes del grupo criminal sustrajeron el género a un joyero en Tordesillas. La víctima estaba siendo vigilada durante su actividad laboral, y a los pocos segundos de estacionar su vehículo, los presuntos delincuentes sustrajeron todo el material del interior del mismo.

Los investigadores llevaron a cabo una gran labor de análisis de los hechos e información obtenida, detectando la alta especialización del grupo criminal. En su 'modus operandi' realizaban exhaustivas vigilancias de sus objetivos, y colocaban dispositivos de seguimiento y localización en los vehículos de las víctimas, informa Ical.

Después de varios meses del operativo, los agentes localizaron a dos de los presuntos autores y miembros de la banda en Madrid. Fue entonces cuando se estableció un dispositivo policial de varios días, que acabó con la detención de estas personas de nacionalidad colombiana. A una de ellas, le constaba una orden de expulsión del territorio nacional, hecho por el que operaba con identidad falsa, circunstancia que dificultó su localización e identificación.

Un tercer miembro del grupo criminal logró huir de España, por lo que se activaron los mecanismos policiales correspondientes para conseguir su localización y puesta a disposición judicial.

El estudio de la información obtenida en la operación ha logrado determinar que este grupo criminal se habría especializado en el robo con violencia e intimidación en las personas cuando éstas retiraban dinero de sus entidades bancarias, igualmente, después de haberlas controlado y vigilado previamente. La investigación continúa abierta para la localización y detención del tercer miembro de la banda criminal.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, que decidió la libertad con cargos de los arrestados.