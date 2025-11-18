Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar Al verse sorprendido, el conductor intentó escapar, colisionando repetidamente contra un vehículo policial y contra varios coches y viviendas particulares de la localidad vallisoletana

Martes, 18 de noviembre 2025

La Guardia Civil ha procedido a la detención en Íscar de dos hombres, vecinos de la localidad segoviana de Cúelar, como presuntos autores de los delitos de daños, contra la seguridad vial, atentado y resistencia grave contra agentes de la autoridad. Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado día 16, cuando agentes del instituto armado arrerstaron a los dos varones tras una peligrosa persecución que se inició en el municipio segoviano tras desobedecer los dos fugitivos las órdenes de las unidades policiales.

Los detenido eran considerados de alta peligrosidad. El primero de ellos tenía requesitorias por tres juzgados distintos y tenía en vigor una orden de ingreso en prisión. Al detectar la presencia del vehículo fugado, los guardias civiles desplegaron un cierre policial. Al verse sorprendido, el conductor intentó escapar, colisionando repetidamente contra un vehículo policial y contra varios coches y viviendas particulares situados en una calle de Íscar.

Durante la intervención, al conductor se le intervino un machete de asalto que portaba junto al asiento y que intentó alcanzar en el momento de la detención. En el operativo, un agente resultó herido leve, pendiente de exploración, debido a las contusiones ocasionadas por el impacto del vehículo de los detenidos contra el coche policial.

Finalmente, los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial, siendo investigados por delitos contra la seguridad vial, atentado y resistencia activa grave contra agentes de la autoridad, así como por daños. Uno de ellos ingresó en prisión.