El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Nacional inspeccionan un tren en el que se han realizado grafitis.
Agentes de la Policía Nacional inspeccionan un tren en el que se han realizado grafitis. El Norte

Valladolid

Detenidos 17 grafiteros, uno de ellos en Medina, por daños en trenes de toda España

Se movían de forma itinerante y ocultaban su rostro cuando cometían los delitos

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:33

Comenta

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 17 personas, una de las cuales reside en Medina del Campo, por 95 delitos de daños cometidos en instalaciones, trenes, vagones de ferrocarril y metro de distintos operadores de transporte, en diferentes lugares de la geografía española.

Los arrestos se realizaron en Madrid (doce), Valencia (uno), San Sebastián (uno), A Coruña (uno), Mieres (uno) y Medina del Campo (uno) y el perjuicio económico generado asciende a 458.647 euros. La complejidad de la investigación radicó en la dificultad para identificar a los autores de los hechos, debido a la itinerancia criminal de sus acciones y el 'modus operandi' empleado.

Noticias relacionadas

Investigados un padre y su hijo por robar un remolque en Íscar

Investigados un padre y su hijo por robar un remolque en Íscar

A prisión tras robar el bolso de un tirón a una anciana en el Paseo de Zorrilla

A prisión tras robar el bolso de un tirón a una anciana en el Paseo de Zorrilla

La investigación requirió un exhaustivo análisis de las denuncias por delitos de daños -grafitis- en instalaciones y trenes de distintos operadores de transporte, así como una gran coordinación de diferentes unidades policiales. Por otra parte, y a raíz de operaciones precedentes, se han realizado contactos periódicos con las principales operadoras ferroviarias nacionales, observando la existencia de un amplio número de hechos delictivos de esta tipología.

La complejidad de la investigación estuvo en la dificultad para identificar a los autores de los hechos, debido a la itinerancia criminal de sus acciones así como al 'modus operandi' empleado. En este sentido, los detenidos accedían a las estaciones por zonas no habilitadas para los usuarios, variando los días y las franjas horarias en las que actuaban, usando vestimentas para ocultar sus rostros y pintando grandes superficies en muy poco tiempo.

A finales de noviembre

Concretamente, se esclarecieron 75 delitos de daños y siete delitos de desórdenes públicos en distintas localidades de la Comunidad de Madrid, cinco delitos de daños cometidos en A Coruña, y otros cuatro delitos de daños en Mieres (Asturias), Medina del Campo (siete), País Vasco (tres) y Valencia (uno).

En el marco de la operación Tinta, cuya explotación operativa se inició a finales del pasado mes de noviembre, los agentes detuvieron a otras nueve personas en Cataluña. Se les atribuyen 96 hechos delictivos cometidos en las provincias de Girona y Barcelona, con un perjuicio económico de 455.660 euros. El balance total de la investigación asciende a 26 detenidos, como presuntos autores de los hechos investigados, 191 delitos esclarecidos, y un perjuicio económico que asciende a 914.307 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  4. 4

    Tres accidentes en apenas hora y media colapsan la A-62 en Tordesillas
  5. 5

    Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  6. 6

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  7. 7

    Casi la mitad de los alcaldes no cobran un solo euro y 16 duplican el salario mínimo
  8. 8

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales
  9. 9 Detenido por agredir a un guardia civil en un control en Carrión
  10. 10 Herida una joven al caer por una ladera del cerro de San Cristóbal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenidos 17 grafiteros, uno de ellos en Medina, por daños en trenes de toda España