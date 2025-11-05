El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Patrulla de la Guardia Civil en una imagen de archivo. El Norte

Detenido por robar varias botellas de alcohol en una gasolinera de Laguna

El individuo protagonizó previamente un acto vandálico en la terraza de un establecimiento hostelero cercano

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:56

Comenta

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un hombre de nacionalidad extranjera como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una gasolinera de Laguna de Duero.

La Guardia Civil tuvo conocimiento cuando recibió un aviso alertando sobre un altercado en la terraza de un establecimiento hostelero de Laguna de Duero. Según testigos, un individuo encapuchado había causado graves destrozos, lanzando sillas, mesas y hasta un cenicero de cristal contra la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron los daños: el mobiliario estaba esparcido por la acera y la calzada, aunque el sospechoso ya había huido. Minutos después, se recibió un segundo aviso: una persona encapuchada intentaba acceder a una gasolinera cercana.

Los agentes de la Guardia Civil se desplazaron rápidamente al lugar y encontraron un boquete en el cristal de la entrada principal, aparentemente causado con un objeto contundente. Del interior salía un hombre encapuchado, vestido con ropa deportiva, que sostenía varias botellas de alcohol.

Ante esta situación, los agentes le ordenaron verbalmente que soltara los objetos y saliera del establecimiento. El individuo obedeció y fue detenido en el acto, tras descender de una plataforma metálica que había utilizado para acceder al local.

La Guardia Civil informó al propietario del negocio sobre los pasos a seguir para formalizar la denuncia, iniciando así el correspondiente procedimiento judicial.

