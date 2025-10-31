El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo. El Norte

Valladolid

Detenida en Medina tras cargar 700 euros en lencería a una tarjeta que no era suya

La arrestada, que realizó 18 cargos a la cuenta de la víctima, es también vecina de la localidad vallisoletana

El Norte

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:47

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Medina del Campo (Valladolid) a una mujer el pasado día 21 de octubre como presunta autora de un delito de estafa. Los hechos fueron denunciados en el mes de mayo por una mujer en las dependencias de la Comisaría Local de Policía Nacional de la localidad.

La denunciante explicó que una persona desconocida había realizado compras en internet facilitando el número de su tarjeta bancaria. Estas compras se habían efectuado hasta en siete fechas distintas, con 18 cargos que sumaban un importe de 694,21 euros en lencería femenina, como recoge Ical.

La denunciante no había realizado ninguna de esas compras, por lo que entendía que se trataba de cargos fraudulentos. Los agentes de Policía Nacional se pusieron tras la pista del presunto autor de las compras, las cuales eran mayoritariamente de lencería femenina.

Tras realizar diferentes pesquisas en las webs de lencería femenina donde se habían realizado las compras e investigar los envíos de las mercancías compradas, determinaron la identidad de la presunta autora de los hechos. Se trata de una mujer, vecina de la villa que fue detenida por agentes de Policía Nacional, como presunta autora de un delito de estafa con tarjeta de crédito.

La detenida fue oída en declaración en dependencias policiales quedando posteriormente en libertad, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida para ello. Las diligencias policiales con lo actuado fueron trasladadas al juzgado de Instrucción de Guardia de Medina del Campo.

