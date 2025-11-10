El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un vehículo de la Guardia Civil en la localidad vallisoletana de Íscar. El Norte

Detenida en Íscar por hurtos en supermercados una mujer que acumula 35 actuaciones policiales este año

Su conducta conflictiva ha generado alarma social tanto en la citada localidad como en Pedrajas de San Esteban, donde ha residido sin domicilio fijo

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:16

La Guardia Civil ha procedido a la detención de una mujer de nacionalidad extranjera como presunta autora de cinco delitos de hurto cometidos en la demarcación de Íscar. La actuación se llevó a cabo tras recibir varias denuncias por parte de establecimientos comerciales de la zona.

La detenida presentaba un elevado grado de conflictividad social, lo que ha provocado episodios de violencia verbal en su comportamiento cotidiano. Esta situación ha generado inquietud entre los vecinos de Pedrajas de San Esteban e Íscar, localidades en las que ha residido durante los últimos dos años. En numerosas ocasiones, los ciudadanos han requerido la intervención de la Guardia Civil, aunque muchos incidentes no han sido denunciados formalmente por temor a represalias.

Desde comienzos de 2025, la Guardia Civil de Valladolid ha realizado un total de 35 actuaciones relacionadas con esta persona, siendo detenida en una ocasión y habiéndosele imputado cinco delitos. La mujer carece de domicilio fijo.

La Guardia Civil, tras diversas gestiones realizadas, localizó e identificó a una persona, confirmando que se trataba de la mujer que se estaba buscando. Acto seguido, se procedió a su detención.

