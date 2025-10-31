Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años La sospechosa solicitaba créditos a nombre de sus clientes y las víctimas descubrían las operaciones fraudulentas al ser incluidas en los ficheros de morosos

El Norte Valladolid Viernes, 31 de octubre 2025, 10:27 Comenta Compartir

La Guardia Civil, en el marco de la 'operación Presteda, ha procedido a la detención de una mujer como presunta autora de múltiples delitos de estafa cometidos en Valladolid entre 2021 y 2025 por un importe de 122.000 euros.

La investigación se inició tras la recepción de varias denuncias en distintos puestos de la demarcación territorial de la Guardia Civil, que alertaban sobre posibles irregularidades en operaciones financieras. Tras el análisis exhaustivo de la documentación recopilada, los investigadores determinaron que el importe total estafado supera los 122.000 euros.

La detenida, que ejercía como asesora financiera, habría utilizado los documentos personales de identidad de varios de sus clientes -obtenidos durante la prestación de servicios profesionales- para solicitar préstamos personales y líneas de crédito a nombre de ellos «sin su conocimiento ni consentimiento», según informan fuentes de la Benemérita.

Las víctimas, en su mayoría trabajadores autónomos, comenzaron a detectar la estafa al recibir notificaciones bancarias y reportes crediticios con deudas que no habían contraído. Esta situación ha generado graves perjuicios económicos, reclamaciones por parte de entidades financieras y daños en la reputación crediticia de los afectados, algunos de los cuales han sido incluidos en el fichero ASNEF (Asociación nacional de Establecimientos Financieros de crédito).

A la detenida se le imputan delitos de usurpación de estado civil, estafa, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos, administración desleal y apropiación indebida, todos ellos con el agravante de abuso de confianza profesional.

La investigación continúa abierta y se estima que el número de afectados podría incrementarse, dado que existen indicios de que se habrían formalizado múltiples préstamos irregulares bajo el mismo patrón de actuación.

Recomendaciones para evitar fraudes

-Verifica su registro y credenciales. Un asesor financiero legítimo debe estar inscrito en organismos oficiales. Solicita su número de registro o licencia y comprueba su validez en el sitio web del organismo correspondiente. Si se niega a proporcionarlo o responde con evasivas, es motivo de alerta.

-Desconfía de promesas «demasiado buenas». Ofertas con beneficios extraordinarios o sin riesgo suelen ser engañosas. Si suena demasiado bien para ser cierto, probablemente no lo sea.

-Nunca entregues dinero directamente al asesor. Los fondos deben gestionarse a través de entidades financieras reguladas. No aceptes transferencias a cuentas personales bajo ningún concepto.

-Solicita toda la información por escrito. Exige contratos, condiciones y detalles por escrito. Esto te permitirá revisar con calma y tener respaldo legal.

-Investiga en Internet. Busca opiniones, antecedentes y posibles denuncias. Una simple búsqueda puede revelar información valiosa.

-Confía en tu intuición. Si percibes presión para invertir rápidamente, evasivas ante tus preguntas, lenguaje confuso o cambios de tema, aléjate. Tu instinto es una herramienta poderosa para detectar situaciones sospechosas.

Denuncia telemática

Desde la Guardia Civil, se recuerda que la ciudadanía podrá presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales: estafas informáticas con cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en interior de vehículos. Además, dos procedimientos administrativos: pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.

Lo pueden realizar a través, de la Sede Electrónica https://guardiacivil.sede.gob.es/ o página web www.guardiacivil.es

No obstante, aquellas personas que no dispongan de este medio, podrán solicitarla por teléfono o presencialmente en su Puesto de la Guardia Civil de referencia. También se puede solicitar desde la App Cita Previa AGE, disponible para sistema Android y iOS.