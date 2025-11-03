Descubre cuánto se ha pagado por 300 botellas de Vega Sicilia en una subasta en Suiza

El Norte Valladolid Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:34 Comenta Compartir

Vega Sicilia triunfa en Ginebra. La prestigiosa casa de subastas suiza Baghera Wines ha adjudicado una coleción de 300 botellas, comprendidas entre 1921 y 2024, de la bodega vallisoletana por un total de 172.754 euros. Los lotes salían a subasta en la denominada 'Spanish Week', que ha reunido a más de 220 coleccionistas, inversores y amantes del vino de todo el mundo, desde Singapur, Nueva York, Francia, Reino Unido, Suiza o la propia España.

En la subasta se han vendido todos los lotes, que han alcanzado precios un 35% más altos que el valor de salida. Entre algunas joyas subastadas cabe destacar una botella de Vega Sicilia Único (1921) por 2.629 euros, un Magnum de Único (1960) por 3.168 euros o un lote de Reserva Especial (1991), junto con una botella de cada cosecha de las que componen ese reserva especial (1968, 1970 y 1972), por 4.470 euros.

Durante esta semana, no solo se ofrecían vinos de Vega Sicilia, sino que también estuvieron presentes Reserva Especial y Valbuena, un lote de 150 botellas históricas de Bodegas López de Heredia (Viña Tondonia) y un tercer lote de vinos excepcionales de la bodega Comando G, muchos de ellos en grandes formatos que ya no se encuentran en el mercado.

Pablo Álvarez, director de Baghera Wines en Ginebra, explica que la 'Spanish Week' nació «a raíz del éxito alcanzado hace un par de años la venta de una vertical de Vega Sicilia, que alcanzó el récord de aquella subasta, en la que se ofrecieron 192 lotes de grandes bodegas europeas, californianas y australianas. En ese momento nos empezaron a contactar coleccionistas y vendedores que conservaban magníficos vinos españoles de añadas históricas; auténticos tesoros», añadía.

El director de Baghera Wines Ginebra ha elogiado la calidad de los vinos producidos en España, que son «de talla mundial aunque su peso en el mercado internacional sigue siendo reducido». Además, añade que «jamás se han hecho tan grandes vinos en España pero el mundo no lo sabe. Tenemos que tener más presencia internacional y prorizar la personalidad del vino y su consistencia por encima de las grandes modas».

¡Álvarez ha afirmado que durante esta 'Spanish Week' ha quedado demostrado «el gran interés del mercado internacional por los vinos españoles, tanto clásicos de Ribera del Duero o Rioja como de nuevos productores con estilos diferentes. Estas tres subastas, en cierta manera, ayudan a mejorar la presencia de los vinos españoles en el mundo y es una excelente noticia que me llena de orgullo», añade. «En la medida de lo posible, continuaremos proponiendo subastas de grandes vinos españoles y siempre conservados en condiciones impecalbes», sentencia.

Baghera Wines

Fundada en el año 2015 por Michael Ganne, Baghera Wines es la casa líder en Europa de vinos singulares, excepcionales y de colección, con sede en Ginebra y un ecosistema que incluye La Boutique y el club privado '1865 by Baghera Wines' en el hotel Beau-Rivage Genève.

Además, es conocida porque en 2018,firmó la subasta más importante del mundo con la venta de la bodega personal de Henri Jayer (34,5 millones de francos suizos). A esta le siguió en 2021 la venta dedicada a los vinos de Domaine de la Romanée-Conti (1862-2005). En esa se vendió una caja de 12 botellas de La Romanée 1865 por 2 millones de francos suizos. Las prestigiosas y exclusivas subastas de la casa suiza han convertido a Baghera Wines en el líder europeo de las subastas de vino en tan solo una década.