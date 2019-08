Meseta Sport, paralizado hasta que la justicia se pronuncie sobre el proyecto fallido de Meseta Ski Teresa López, por entonces portavoz del PSOE en la Diputación de Valladolid, conversa con el portavoz del Grupo Popular, Agapito Hernández, tras una comisión de investigación sobre Meseta Ski en julio de 2018. / A. Mingueza El Grupo Popular en la Diputación provincial insiste en que hubo «deficiencias e irregularidades en la tramitación administrativa, no ilícito penal» EVA ESTEBAN Valladolid Jueves, 29 agosto 2019, 17:45

La Diputación de Valladolid mantendrá, «por coherencia y sentido común», la suspensión de Meseta Sport, la alternativa, hasta que la Justicia resuelva la investigación sobre el fallido proyecto de las pistas de esquía seco de Meseta Ski en Villavieja del Cerro. Así al menos lo ha asegurado en la mañana de este jueves el actual presidente de Sodeva, entidad encargada de gestionar el plan de ocio, y portavoz del Grupo Popular en la institución provincial, Agapito Hernández, después de que la Fiscalía, tras estudiarlo durante un año, haya considerado que hay indicios de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos en la contratación y gestión del proyecto puesto en marcha en 2006 en esa pedanía de Tordesillas a través de la Sociedad Provincial de Desarrollo Valladolid y el grupo empresarial Corsan-Corviam desde 2003 a 2016. «El proyecto de Meseta Sport tiene sentido en la medida en que quede clarificado, por lo que mantendremos la suspensión», ha argumentado.

Hernández, visiblemente nervioso, ha confirmado haber conocido «hoy mismo», por la información publicada por El Norte de Castilla, la decisión del ministerio público y ha mostrado la «total colaboración y predisposición» de la Diputación en el proceso para «tratar de esclarecer los hechos». «Lógicamente nosotros, ante esta noticia, lo que podemos decir y manifestar es el total respeto hacia la justicia, y solo nos queda esperar a ver qué decisiones y actuaciones toma el juzgado de instrucción correspondiente», ha subrayado el portavoz popular.

Entre tanto, el actual responsable de Sodeva ha reconocido que, en su día, detectaron «cierta deficiencia e irregularidad en la tramitación administrativa, pero no ilícito penal». «En su momento se dijo, y así lo entendimos, que la tramitación y el procedimiento que se siguió dejaba mucho que desear. Seguimos manteniento esa opinión, pero lo verdaderamente importante es lo que diga el juez», ha continuado.

En julio del año pasado, los por entonces portavoces en la institución provincial de Partido Socialista, Sí Se Puede y Toma la Palabra, denunciaron ante la Fiscalía que el contrato pasó de 4,06 millones de euros a «comprometer ingresos a favor del contratista por un volumen de 20,63 millones», si bien finalmeente se ejecutó por un importe de doce millones. Así, el portavoz del Grupo Popular ha defendido que en su día no respaldaron la iniciativa ante el ministerio público porque entendieron que «no había indicios o hechos que pudieran incurrir en ilícito penal». «Si hubiésemos visto que podía haber indicios de delito, nosotros mismos hubiéramos acudido a la Fiscalía», ha sentenciado.

Reacciones de la oposición

Los partidos de la oposición que llevaron los hechos a la Fiscalía -PSOE y Toma la Palabra, pues Sí Se Puede ha desaparecido- mantienen firme su opinión: no tienen «dudas de que existen indicios claros en la comisión de varios delitos». La secretaria general del Partido Socialista en la provincia y exportavoz de la formación en la institución, Teresa López, cuenta que «en cuanto» tuvieron en su poder las conclusiones de la comisión de investigación «y después de meses de pruebas de todo tipo y una exhaustiva y rigurosa comisión», tuvieron «claro» que «algo no se había hecho bien».

«Sale con un presupuesto de cuatro millones, que eran cuatro como podían haber sido treinta y cuatro, pero no había un proyecto claro, un documento que avalara esas cantidades... », ha lamentado la dirigente. Además, dice, los aumentos en los costes de una obra se producen «casi inevitablemente», pero no antes de haber comenzado los trabajos. «No hay nada que lleve a incrementarlo de esa manera sin ni siquiera haber comenzado. Es muchísimo dinero, no hay nada que lo justique», ha continuado.

Asimismo, López ha criticado que nadie asuma responsabilidades porque «no saben nada». «Se hace un proyecto que camina hacia acciones delictivas y ahí ya no queda nadie. Toda va pasando, de puntillas, y nadie sabe nada. «No lo llevamos a la justicia para asumar o ver qué pasaba. No. Lo vimos claro y ahora habrá que esperar a ver qué pasa», ha indicado.

Por su parte, la portavoz de Toma la Palabra, Virginia Hernández, aunque ha asegurado estar «satisfecha» porque llevaban «muchos años diciendo que había indicios de delito». «Desde el primer momento denunciamos que el primer planteamiento de Meseta Ski era un despropósito. Si se ha utilizado mal el dinero público y se ha obrado en general mal, es justo que se investigue y que los responsables tengan las consecuencias que tengan que tener», ha añadido.

No obstante, Hernández ha defendido que «si la Fiscalía ha dado el traslado es porque ha visto algún indicio». Asimismo, ha solicitado «cautela» pero mantienen abiertas «todas las vías» hasta que se conozcan más detalles al respecto. «De momento no conocemos más, por lo que vamos a ver qué vamos conociendo y en consecuencia actuaremos. Habrá que valorar si pedimos responsabilidades políticas, dimisiones o incluso personarnos», ha insistido.