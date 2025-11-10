Cuatro localidades de Valladolid renuevan su participación en el sistema contra la violencia de género Arroyo de la Encomienda, Simancas, La Cistérniga y Peñafiel firman en estos días los procedimientos operativos de colaboración y coordinación entre la Guardia Civil y sus policías locales

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, firmará esta semana los protocolos que revisan y actualizan el 'Procedimiento operativo de colaboración y coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local para la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género' en Arroyo de la Encomienda, Simancas, La Cistérniga y Peñafiel. Actualmente, el sistema VioGén mantiene 820 casos activos en la provincia, todos ellos con protección policial. Todo ello, teniendo presente que 15 mujeres han muerto en la provincia a manos de sus parejas o exparejas, desde 2003, cuando empezaron a contabilizarse las víctimas.

Estos nuevos protocolos establecen los criterios de trabajo conjunto entre ambos cuerpos para garantizar la seguridad de las víctimas en todas las fases del procedimiento y el cumplimiento de las medidas judiciales, en caso de que existan. Canales destaca en un comunicado difundido por Ical que «se trata de coordinar todos los recursos disponibles, humanos y materiales, para que las víctimas tengan a su disposición una atención completa y efectiva».

Estos protocolos fijan los principios generales de actuación ante un caso de violencia de género y detallan los aspectos concretos de la colaboración entre ambos cuerpos desde el conocimiento de los hechos; la denuncia y la elaboración del atestado; pasando por los traslados de la víctima; las actuaciones sobre el agresor; la investigación; la valoración del riesgo y la inclusión en el sistema VioGén, hasta la recepción y distribución de órdenes judiciales; el acceso a los registros; el ofrecimiento, apoyo y coordinación de los recursos legales y sociales a disposición de la víctima; la gestión de los dispositivos telemáticos; la detección de situaciones críticas; la comunicación con los órganos judiciales y otras instituciones; las actuaciones de protección de las mujeres; el seguimiento de los casos y la formación necesaria para todo ello.

La firma de estos documentos prácticos de procedimiento sucede a la de los convenios firmados entre la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y estos cuatro ayuntamientos para prorrogar la participación de sus policías locales en el sistema VioGén de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

Estos acuerdos establecen la forma de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y los ayuntamientos para adecuar los sistemas informáticos y permitir las conexiones necesarias para que los agentes de la Policía Local que actúen en materia de Violencia de Género se incorporen al sistema VioGén del Ministerio del Interior.

Los próximos

Próximamente, se renovarán también los convenios análogos en Tordesillas y Tudela de Duero. En virtud de estos acuerdos, la Secretaría de Estado de Seguridad facilita la formación en el uso y funcionalidades del sistema VioGén 2, aportando las directrices, material y apoyo necesario. También establece controles de seguridad en los accesos al sistema y los audita para garantizar su uso correcto y el acceso a la información alojada en él por los usuarios del Cuerpo de Policía Local habilitados.

Los ayuntamientos aplican el protocolo de valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género, adecuándolo a su ámbito competencial y conforme a los criterios que establece la Secretaría de Estado de Seguridad. También forman a su Policía Local ante situaciones de violencia de género, con ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y apoyo de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid.