Cuatro heridos en la colisión entre un turismo y una furgoneta en Medina del Campo Los hechos han ocurrido en la avenida de la Constitución

Viernes, 7 de noviembre 2025

Cuatro personas resultaron heridas esta tarde en la colisión entre un turismo y una furgoneta en la avenida de la Constitución, en Medina del Campo, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El accidente de tráfico tuvo lugar a las 20.18 horas, donde se informó de cuatro personas heridas leves, conscientes todas ellas y contusionadas. La Sala del 112 dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia al lugar.