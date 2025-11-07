El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia, en una imagen de archivo. El Norte

Cuatro heridos en la colisión entre un turismo y una furgoneta en Medina del Campo

Los hechos han ocurrido en la avenida de la Constitución

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:12

Cuatro personas resultaron heridas esta tarde en la colisión entre un turismo y una furgoneta en la avenida de la Constitución, en Medina del Campo, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El accidente de tráfico tuvo lugar a las 20.18 horas, donde se informó de cuatro personas heridas leves, conscientes todas ellas y contusionadas. La Sala del 112 dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia al lugar.

