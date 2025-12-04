Cruz Roja reconoce la labor del voluntariado en la provincia de Valladolid La organización distingue, con motivo del Día Internacional del Voluntariado, la labor solidaria y desinteresada de 37 personas

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, Cruz Roja rindió el homenaje a sus voluntarios en el centro cívico José Luis Mosquera de Valladolid. Durante la gala se distinguió especialmente la labor solidaria de 37 voluntarios de la organización humanitaria en la provincia entre diplomas de reconocimiento a la acción voluntaria, medallas a la constancia que implica una tarea continuada en la institución de más de 25 años de forma ininterrumpida, medallas de bronce y de plata.

«El Día Internacional del Voluntariado es una fecha que nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de la solidaridad. Este acto nos permite mirar atrás y reconocer todo lo que hemos logrado juntos, pero también mirar hacia adelante y reafirmar nuestro compromiso con quienes más lo necesitan. El voluntariado no es dar lo que sobra, es dar lo mejor de uno mismo, sobre todo en estos tiempos tan complejos en los que vivimos: conflictos, desastres, emergencias sanitarias... Frente a la polarización y la desconfianza, nuestra acción humanitaria se vuelve más importante que nunca», apuntó el presidente provincial de Cruz Roja, Juan José Zancada.

Cruz Roja cuenta actualmente con la colaboración de 2.290 personas voluntarias de la provincia que desarrollan esta acción a través de las trece Asambleas Comarcales: Cigales, Íscar, Laguna de Duero, Mayorga, Medina de Rioseco, Medina del Campo, Mojados, Olmedo, Peñafiel, Portillo, Tordesillas, Tudela de Duero y Valladolid.

El perfil

Este año, se han incorporado 252 nuevas personas voluntarias. Actualmente, el voluntariado de Cruz Roja en Valladolid está integrado por un 63,38% de mujeres y un 36,62% de hombres. El grupo de edad más numeroso es el de personas entre 20 a 39 años (38,47%), seguido del grupo de 40 a 59 años (32,4%). En cuanto al nivel de estudios, un 47% tiene estudios superiores o de postgrado.

Las actividades en las que participa mayor número de personas voluntarias son en el ámbito de intervención social seguido del área de Socorros y Emergencias, y Cruz Roja Juventud.

