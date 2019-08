El cortador Jonatan Estébanez 'Peta' gana el concurso de cortes de Rueda

El cortador Jonatan Estébanez más conocido como 'Peta' consiguió alzarse con el primer premio del concurso de cortes de Rueda, evento que se celebró durante la noche de ayer en el coso de la localidad que durante estos días celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción. El especialista en el denominado toreo a cuerpo limpio destacó por su valentía, solvencia y seguridad a la hora de enfrentarse a los novillos y su lidia. Una vez clasificado, Peta, junto a otros cortadores del escalafón nacional seguirán participando en las fases clasificatorias de la liga de Toropasión.

El segundo puesto fue para el vallisoletano Eusebio Sacristán 'Use' que es el actual campeón de España. Use que no defraudó al público asistente y a sus seguidores volvió a demostrar sobre el albero que su buen hacer a la hora de enfrentarse a la lidia es su sello de identidad. El tercer puesto fue para el joven Javier Pradanas que al igual que todos su compañeros elevó el nivel del concurso.

La jornada festiva de ayer en la localidad de Rueda tenía una cita imprescindible en el calendario como era este concurso de cortes que elevo el nivel de los que se están realizando por la zona con motivo de las multitudinarias fiestas patronales. Una vez más el festejo se convirtió en uno de los principales atractivos tal es así que el multitudinario público alabó la organización del mismo y disfrutó de una noche taurina de elevada calidad debido a la capacidad de todos y cada uno de los concursantes de esta disciplina que año a año consigue sumar a más seguidores.

El concurso contó con nombres de reconocido prestigio en el mundo de los cortadores como son Cristián Moras, Saúl Rivera, Eusebio Sacristán 'Use', Pablo Martín 'Guindi', Sergio García 'Tororo', Ángel Pitarque, David Ramírez 'Peque', Jonatan Estébanez 'Peta', Javier Pradanas, Jonathan Castaño, Javi Manso 'Balotelli' y Jorge Gómez, que levantaron a la plaza gracias a sus cortes, recortes y quiebros frente a los novillos pertenecientes a Toropasión y de procedencia Domécq.

Este concurso que congrega a la élite de esta disciplina es un ejemplo del saber hacer de Toropasión, empresa organizadora del evento que busca la excelencia de los cortes al querer llevar a la cuna del verdejo la mejor tauromaquia en esta especialidad. La llegada de esta empresa en el 2017 marcó un antes y un después en esta feria taurina, y en esta edición espera consolidarse en las diversas plazas en las que pondrá en marcha los concursos de cortes. Hoy la cita será en la localidad de Pollos.