Terrenos del término de Wamba donde se levantarán los parques L. Negro

Valladolid

La construcción de un gran parque solar generará 400 empleos y deja 3,8 millones de euros en Wamba

Lightsource bp invertirá 186 millones en las plantas Valle 3 y 4, con una potencia total de 330 MWp, que también dejarán impuestos locales a Ciguñuela, Zaratán y Valladolid

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:29

Comenta

La compañía Lightsource bp ha iniciado este miércoles la construcción de las plantas solares Valle 3 y Valle 4 en el municipio de Wamba. Se ... trata de uno de los proyectos de energía fotovoltaica más ambiciosos de Castilla y León, con una inversión prevista de 186 millones de euros y una potencia instalada total de 330 megavatios pico (MWp).

