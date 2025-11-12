La construcción de un gran parque solar generará 400 empleos y deja 3,8 millones de euros en Wamba

La compañía Lightsource bp ha iniciado este miércoles la construcción de las plantas solares Valle 3 y Valle 4 en el municipio de Wamba. Se ... trata de uno de los proyectos de energía fotovoltaica más ambiciosos de Castilla y León, con una inversión prevista de 186 millones de euros y una potencia instalada total de 330 megavatios pico (MWp).

El proyecto, que estará operativo en 2027, se situará entre el camino del Monte y el camino de Villanubla y prevé crear cerca de 400 empleos en la fase de construcción y siete puestos de trabajo permanentes para el mantenimiento y la operación de las plantas. Además, Valle 3 y 4 supondrá una inyección económica directa en el territorio de más de cuatro millones de euros en impuestos locales a los ayuntamientos de Wamba, Ciguñuela, Zaratán y Valladolid, a los que se sumarán otros 400.000 euros anuales durante su explotación.

Las plantas producirán un volumen de energía renovable que permitirá evitar la emisión de 124.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) cada año, una reducción que, según la compañía, equivale a retirar más de 116.000 vehículos de las carreteras.

Para Juan Luis Cantón, Country Head de Lightsource bp España, el inicio de las obras en Wamba «refuerza nuestro compromiso con el impulso de nuevos proyectos renovables que contribuyen al desarrollo sostenible y socioeconómico de las comunidades locales, así como a la industrialización del país». Además, subrayó que «este proyecto evidenciará las oportunidades que ofrece el doble uso del terreno para preservar la productividad agrícola de la zona».

La opinión de los alcaldes

La llegada del proyecto ha sido acogida con optimismo en Wamba, donde ven en la inversión una oportunidad de desarrollo y modernización para la zona. Así, su alcalde, José Luis Álvarez del Caño, destacó que la iniciativa «supone un paso muy importante para el futuro del municipio». La llegada del proyecto solar de Lightsource bp es el resultado de un trabajo que lleva gestándose desde hace cuatro años. «Ha sido costoso, pero al final ha salido adelante. De hecho, el municipio ya ha recibido los primeros ingresos derivados de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 3.847.000 euros, una cantidad muy importante para un pueblo como el nuestro», apunta.

Esa cifra forma parte del pago global de más de cuatro millones de euros en impuestos locales que la empresa aportará a los municipios de Wamba, Ciguñuela, Zaratán y Valladolid. El alcalde wambeño no oculta su satisfacción sobre el impacto económico para la localidad, aunque admite que la gestión de los fondos no será sencilla. «Es una gran oportunidad para el pueblo, pero ahora tenemos que buscar fórmulas para gastar el dinero, porque con el techo de gasto, no es tan fácil. Estamos estudiando proyectos que beneficien a todos los vecinos», afirma. Entre las actuaciones que el Ayuntamiento tiene en mente destaca la renovación de todas las aceras del municipio, «que se llevará a cabo progresivamente y sin fases». Álvarez también subraya que la empresa Lightsource bp ha mostrado gran sensibilidad hacia el entorno. «Dentro del parque habrá zonas verdes, charcas para las aves y medidas para cuidar el medio ambiente. Me consta que lo van a hacer con respeto», señala. No obstante, también reconoce que «no soy partidario de llenar el campo de placas. Tenemos este proyecto, que ya es grande, y otro pequeño junto a la carretera de Valladolid. Creo que con eso es suficiente. No se trata de poner más porque te den dinero, sino de hacerlo con sentido y respetando lo que tenemos».

Ampliar Terrenos del término de Wamba donde se instalarán los parques L. Negro

Otro municipio beneficiado también por el proyecto es Zaratán, por donde pasa el cableado. Su alcalde, Roberto Migallón, explica que, en su caso, el trazado discurre por caminos rurales y la línea será soterrada. «Lo bueno es que los caminos por los que pasa el cableado los van a adecuar», señala Migallón, quien también añade que la empresa manifestó su intención de contratar personal de la zona, pero que «al tratarse de una empresa privada, el Ayuntamiento no puede interferir en esos procesos». Por su parte, el alcalde de Ciguñuela, Alberto García, se muestra prudente ante el impacto del proyecto solar. «En nuestro municipio la instalación solo afecta al trazado de la línea de evacuación que transportará la energía generada desde Wamba. Únicamente ocuparán una franja junto a la carretera, por eso, los ingresos para el Ayuntamiento serán reducidos. También hay que destacar que, de cara a los propietarios, les han ofrecido menos por la servidumbre del terreno que otras empresas», apuntaba. En lo personal, García mantiene una visión crítica respecto al impacto paisajístico de estas infraestructuras. «A mí, sinceramente, no me gustan. Creo que alteran más el paisaje de lo que aportan, pero es una opinión personal», apunta.

El proyecto Valle 3 y 4 ha recibido el Sello de Excelencia en Sostenibilidad otorgado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), un distintivo que solo obtienen aquellas iniciativas que destacan por su integración ambiental, su impacto positivo en el entorno y su compromiso con la economía circular. Entre las medidas que lo han hecho merecedor de este reconocimiento se incluyen la creación de corredores ecológicos dentro de los parques, con islas de vegetación autóctona, vallados permeables a la fauna y la instalación de posaderos para aves rapaces, así como hoteles para polinizadores y una charca de agua destinada a la fauna local.

Además, el proyecto incorporará un programa piloto de agrivoltaica, que permitirá combinar la producción de energía solar con el cultivo de especies tradicionales en la comarca, como el trigo, la avena, la soja o el centeno. Lightsource bp estudiará además la posibilidad de colaborar con entidades agronómicas y agricultores locales para impulsar la innovación en la gestión agroambiental.