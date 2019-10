Conrado Íscar: «No descarto nada; en su momento me plantearé presidir el PP de Valladolid» El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, en la galería superior del patio del Palacio de Pimentel, sede de la institución. / G. Villamil El presidente de la Diputación provincial hace balance de los cien primeros días de Gobierno y avanza proyectos como el de la cesión de la Casa Cuna a la Fundación Personas EVA ESTEBAN Valladolid Domingo, 13 octubre 2019, 08:22

Un rimero de papeles apilados en la mesa «de reuniones» quebranta el meticuloso orden del despacho de Conrado Íscar (Valladolid, 1975) en la Diputación de Valladolid. Dice que es para apuntar «todo» lo que tratan cuando recibe a algún alcalde. Allí llegó hace tres meses y medio de forma inesperada. El Partido Popular decidió apartar de la carrera hacia la Presidencia a Jesús Julio Carnero, e Íscar, «un hombre de partido», como se define, asumió la responsabilidad. Reconoce que aquellos fueron unos días «complicados», pero ahora, algo desubicado aún, feliz y emocionado, se ve «capacitado» para liderar la provincia, un cargo que compatibilizará con el de alcalde de Matapozuelos. «Con el contacto a pie de calle ya estoy marcando lo que será mi mandato», explica.

–¿Por qué es usted, y no Jesús Julio Carnero, el presidente de la Diputación de Valladolid?

–Es público. En un determinado momento, la dirección nacional, junto con la regional y provincial, tuvo que tomar la decisión de que Jesús Julio Carnero no sea presidente y entre todos se decide qué persona debe sustituirle.

–¿Considera que es la persona idónea para liderar la provincia durante los próximos cuatro años?

–Me considero, y así lo soy, una persona de partido. Y desde mi partido, con tres direcciones, deciden que la persona que desempeñe este cargo sea yo y, una vez más, me debo a él. Me veo capacitado para ello.

–Esta retirada de apoyo a Carnero ocurre una semana antes de la constitución de la Diputación. Usted estuvo presente en las reuniones que se mantuvieron entre dirección nacional y provincial. ¿Por qué aceptó ser presidente?

–Es lo mismo que he contestado anteriormente. Hay unas direcciones, en este caso tres, que en un determinado momento deciden un cambio. Insisto, me piden que sea yo la persona que desempeñe ese cargo, igual que en la actualidad se me ha encomendado que desempeñe el de director de campaña. Lo asumo y trabajaré por ello. Es lo mismo.

–Pero, ¿por qué cree que se decantaron por usted y no, por poner un ejemplo, por Guzmán Gómez?

–Se entiende que soy la persona que mejor lo puede desempeñar atendiendo también a cuál es su situación a nivel local. Podían haber sido también David Esteban o Alfonso Romo. Ese análisis se hace, lo hacen, e insisto, deciden que sea yo la persona.

–¿Le dieron alguna alternativa?

–En esa reunión solo se planteó que fuera yo.

–¿La decisión que tomara estaba condicionada al futuro de Carnero?

–Yo solo estoy presente en una reunión y se me pide que ostente el cargo. Otro tipo de acuerdos que se hayan llevado a cabo y su mecanismo, los desconozco.

–Pero han pasado ya casi cuatro meses de aquel encuentro y todavía no han hablado de ello... ¿Qué fue realmente lo que ocurrió?

–En el encuentro en el que estuve presente, que solo ha sido uno, se habló de la situación, de cómo se preveían los resultados y de qué datos teníamos a nivel provincial de cómo iban a salir las elecciones. Toda la reunión se habló del mecanismo que se utilizaba a nivel provincial para elegir a los diputados. La dirección nacional nos trasladó que no en todas las provincias se hace de igual modo. Allí también se tendió la mano para, en un futuro, regularizarlo y unificarlo más en todo el territorio.

–¿Fue aquella situación una de las más complicadas a la que se ha enfrentado en su trayectoria política?

–Ha sido una. He vivido situaciones políticas complicadas, de algún modo no en primera línea, pero casi por la responsabilidad que tenía en el partido. He vivido mociones de censura, y creo que esas son todavía más tensas. Fue una reunión con tres miembros de la dirección nacional que acudieron a Valladolid. No fue un encuentro agradable, pero sí que puedo decir, y así se lo he trasladado a ellos, que no se hicieron las cosas del todo bien.

–¿A qué se refiere?

–En las formas y en las maneras. Habría que haber tenido más sensibilidad y conocimiento del territorio.

–¿En algún momento pensaron que ganarían el pulso?

–En la reunión que se mantuvo con ellos, en ningún momento se le dijo a Jesús Julio, o delante de mí, que no optase a ser presidente de la Diputación. Se estuvo hablando de los mecanismos internos que tiene el partido en la elección de diputados.

–¿Cómo es a día de hoy esa relación con Génova?

–A nivel personal, ahora tengo una relación porque soy el presidente de la Diputación. Anteriormente, como diputado y alcalde del PP en Matapozuelos, no tenía ninguna. Mi relación era con la dirección provincial. Ahora, insisto, soy miembro de la Junta Directiva nacional porque soy presidente. Existe la relación pero por mi situación, por el cargo que ostento. Es una relación estrecha, totalmente normal, cordial, como la que puedo mantener con la dirección regional.

–En alguna ocasión se ha planteado que Carnero sigue siendo el presidente pero en la sombra. ¿Qué tiene que decir al respecto?

–No lo considero, aunque muchas veces se hable o se ponga encima de la mesa. Lo que sí que está claro es que, como cualquier cambio de corporación, hay un periodo de transición en el cual hay unos compromisos que se adquieren. La relación a día de hoy con él es de amistad. Uno no viene a la política a hacer amigos, pero a veces las situaciones se dan así. Es amigo y a día de hoy es el presidente del partido provincial, por eso digo que hay comunicación con Jesús Julio, pero no considero que sea un presidente en la sombra. Para nada.

–En el discurso de toma de posesión llegó a asegurar que era una «responsabilidad inesperada». ¿Cómo vivió aquellos días?

–Fueron unos días complicados para todos. Nosotros habíamos trabajado y la idea, y así lo materializamos en el programa electoral, era que Jesús Julio fuera nuestro candidato a la Presidencia. Luego se tomó otra decisión, para la que no estás preparado y hay que digerirla.

–El partido dio una salida política al expresidente y este ya anticipó que no dimitiría pese a que los estatutos de su formación prevén la incompatibilidad de cargos. ¿Cree que conserva la autoridad suficiente para continuar al frente del PP?

–No es exacto. Los estatutos lo que dicen es que no puede optar a la reelección, no que no pueda ser presidente. Está ostentando la presidencia con total normalidad.

–La incompatibilidad está prevista en el apartado cuarto del artículo 7.1 del Reglamento de la Oficina del Cargo Popular.

–¿Eso en qué estatutos está?

–En los de su partido. Al margen de ello, ¿le ve con fuerza?

–Lo que he visto en este tiempo es que el partido ha seguido funcionando igual. Lógicamente ha sufrido un parón debido al verano, como en años anteriores. Se han celebrado los diferentes comités y a día de hoy lo veo con total normalidad.

–En cualquier caso, no podrá optar a la reelección para ser presidente provincial. ¿Quién es el mejor situado para sustituirle?

–Hay varias personas que pueden desempeñar perfectamente esa responsabilidad. Sin querer, estas conversaciones surgen a nivel provincial, regional y nacional. Lo que sí que me gustaría es que, como de los errores se aprende, pudiéramos entre todos unificar y llevar una lista única, no entrar en esos congresos y vivir un poco lo que vivimos en anteriores procesos.

–¿A quién se refiere?

–Hay muchas probabilidades. No me pronuncio en ningún nombre.

–Y usted, ¿estaría dispuesto a asumir esa responsabilidad?

–Ahora mismo tengo otras prioridades. La primera, por encima de todo, es esta casa y ahora creo que todos somos conscientes de la situación. Mi prioridad, como director de campaña, es que Pablo Casado sea presidente del Gobierno. Lo otro no me lo planteo, no pienso.

–Tampoco sería descabellado que, al igual que sus predecesores, compatibilizara ambos cargos.

–No descarto nada. Creo que lo he dicho ya varias veces: estoy a disposición del partido y cuando llegue el momento, el episodio que tenga que venir, se analizará todo. Veremos si en esa lista única, que es lo único que pido y creo que va a ser así, debo o puedo participar; me lo plantearé cuando llegue el momento.

Cien días, cien pueblos

–Han pasado más de cien días desde que tomó posesión como presidente. ¿A qué conclusión ha llegado estos primeros meses?

–De cara a los alcaldes, que hay tres o cuatro problemas muy comunes aún siendo una provincia tan dispersa y distante: la transformación digital, la depuración de aguas, la comunicación y el patrimonio. Son cuatro problemas que da igual que vayamos a Tierra de Campos, a Torozos, a Tierra de Pinares... Los tengo clarísimos porque es una realidad que yo vivo.

–¿Cuál es el primer asunto que tiene encima de la mesa en este instante para solventar?

–Mi obsesión, mi prioridad absoluta, es todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Es mi compromiso, mi objetivo, y me voy a volcar en estos cuatro años porque sea una realidad, no porque se nos llene la boca. Desgraciadamente, a día de hoy, en Wamba, por ejemplo, no hay cobertura. Me parece imprescindible tener cobertura en los pueblos. Hay un montón de temas encima de la mesa, por supuesto, y esperamos atender a todas las necesidades.

–Insiste en su apuesta por la transformación tecnológica. ¿Qué medidas concretas plantean?

–Se le ha dado tanta importancia que se ha creado un área específica para ello. En el borrador de los presupuestos estamos ya trabajando en ello. Va a haber una partida bastante importante que estamos ultimando. Hay que ajustarlo, pero es una partida que va a triplicar o cuadruplicar la que se venía fijando hasta ahora. En cuanto a medidas, queremos que haya un estudio sea real, actualizado para, a partir de enero, empezar a implantar.

–Uno de los proyectos que más controversia generó el anterior mandato fue la Casa Cuna. ¿Tiene ya decidido su futuro?

–Es un gran proyecto. Jamás se llegó a cerrar; lo único, que se paró porque no se encajó, surgieron otros factores que, de algún modo, tanto por la Fundación Personas como por esta casa, se decidió parar. En la actualidad el proyecto está muy avanzado. Se han retocado los matices que se malinterpretaron y en breve estará la propuesta y la trasladaremos a los grupos políticos. Será un gran proyecto que tendrá muchas funciones. La primera es dar uso a un edificio que tiene la institución para atender una necesidad que existe. Por supuesto, también quiero dejar claro que en ningún momento, dentro del reajuste que se ha hecho del proyecto inicial, se va a dejar de prestar el servicio de guardería.

–¿A qué matices se refiere?

–La otra vez no se nos dejó explicarlo. Por donde saltó todo es que nosotros íbamos a cerrar la guardería, se iba a despedir a no sé quién. Ese no era nuestro objetivo, lo que queríamos era mantenerla, pero de otra manera. El servicio va a seguir manteniéndose. Se tuvo todo el cuidado del mundo, mantuvimos reuniones con los grupos, los sectores... No quiero pensarlo, pero en aquel momento yo creo que había personas interesadas en que aquel proyecto no saliera adelante.

–Usted hereda un gobierno 'amigo', de su partido. ¿Cómo tratará de convencer a los vallisoletanos de que su mandato será distinto, no una continuación de lo que hicieron sus antecesores?

–Creo que cada presidente es diferente. Ya le puedo decir que aproximadamente en cien días he recorrido más de cien pueblos. Soy una persona pegada al territorio, me gusta conocer los problemas 'in situ'; de ahí el esfuerzo que estoy haciendo. Conozco la provincia muy bien porque en mi etapa tanto de alcalde como de diputado he recorrido toda la provincia varias veces, y a mí lo que me gusta es mantener esas reuniones en los municipios, que no son solo con el grupo de gobierno, sino con las personas. Creo que ya estoy marcando qué voy a hacer, ese contacto a pie de calle, y espero que sí que se note que hay un presidente diferente.

–Hablemos de su socio de gobierno, Ciudadanos. Comprometió su apoyo a cambio de una vicepresidencia con tan solo dos diputadas. ¿Se siente cómodo con ello?

–Es una situación nueva, tanto para nosotros como para ellas. El trabajo va siendo normal y poco a poco todos acabaremos de encajar esa nueva situación. Esta también varía por el cambio de estructura de la Diputación. No es tan sencillo crear un área más, modificar servicios... La relación con Ciudadanos es buena y estoy convencido de que con el paso del tiempo será mejor.

–¿Por qué descartaron llegar a un acuerdo con Vox?

–Hemos mantenido reuniones con los diferentes grupos en las que hemos aproximado más y menos posturas. En el caso de Ciudadanos se llegó a un acuerdo y, en el de Vox, se decidió en un determinado momento pararlas.

–¿Ese acuerdo estuvo condicionado al pacto que se fraguó a nivel regional?

–Hay más de una situación similar, en instituciones en las que están gobernando Vox, Ciudadanos y PP. Por nuestra parte, siempre hemos estado abiertos a acuerdos, incluso con mayorías aplastantes.

–Sí, pero no ha respondido a mi pregunta.

–Creo todo el mundo sabe que, hasta hace pocos días, y así lo ha manifestado públicamente el líder del partido, el socio preferente de Ciudadanos ha sido el PP. Nosotros habíamos avanzado, se habían mantenido reuniones anteriores. También lo hizo Jesús Julio, aun no siendo ya presidente de la Diputación, y en el caso de Vox se decide parar las relaciones.

–El 10-N ya planea sobre el horizonte. Como director de la campaña electoral del partido en la provincia, ¿ve más factible atraer el voto de Ciudadanos o el de Vox?

–Lo que está claro es que un número importante de votantes del partido marcharon, y lo que tenemos que hacer es convencer a ese votante, que entiendo que habrá de Ciudadanos y de Vox, de que tiene que volver a confiar en nosotros. ¿Quién es al que más podemos atraer? Yo creo que estas formaciones que no llevan mucho tiempo han dejado ver a los votantes cuál es su modo de trabajar, y tengo claro que muchos van a volver a votarnos.

–Desde los comicios generales de 2011, su partido ha perdido el 45% de los votos en Valladolid. ¿La elección de los cabezas de lista a las cámaras ha sido la adecuada?

–La responsabilidad de las listas es a nivel nacional. En el caso de Valladolid, son unas listas que conjugan todo: renovación, experiencia, juventud y veteranía. La dirección nacional ha decidido que sean esas las personas que deban concurrir. Están muy preparados y capacitados.