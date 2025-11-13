Confinamiento de aves de corral: «Mis gallinas van a morir antes por estar encerradas que por la enfermedad»

«Nosotros hemos tomado las medidas necesarias desde el pasado lunes, que es cuando entró en vigor la orden», dicen Ángel Macías, vecino de la ... localidad de San Román de Hornija. Está pendiente de las noticias porque ha tenido que confinar a sus ocho gallinas en el interior de lo que otrora fueron unas cuadras.

«Hay que hacer lo que nos digan», dice con resignación el hombre ante la entrada en vigor, a principios de semana, de la obligatoriedad de confinar a las aves de cría en 1.200 municipios, 250 de Castilla y León por el aumento de casos de gripe aviar en la región. En Valladolid se mantienen especialmente vigilantes empresarios del sector y particulares al confirmase hace unos días siete focos en la provincia (de los 14 confirmados en España) y un sacrificio de más de dos millones de gallinas debido a una enfermedad infecciosa, enormemente contagiosa que ha llevado al Gobierno a extender la orden de confinamiento a toda España-

«Es importante seguir las indicaciones para que no se extienda y guardar dentro a las gallinas», asegura Macías. En su caso se trata de ocho ejemplares que tiene censados desde hace dos años. Desde 2024, la ley recoge obligaciones también para los huevos de autoconsumo y de no hacerlo así, de no dar parte de los ejemplares que uno tiene, las multas pueden ser de hasta 3.000 euros para quienes tengan gallinas sin registrar.

Ampliar

«Están acostumbradas a estar al aire libre, a sus anchas y en un buen terreno y ahora que las hemos tenido que encerrar, realmente no sé cómo se van a adaptar porque no lo tenemos preparado para esto», admite Macías. Han trasladado a las aves a una pequeña estancia que hace años servía como cuadra, pero ante lo inesperado de le medida a Ángel le preocupa cómo les pueda afectar le pasar de un buen terreno «a un espacio de apenas 10 metros cuadrados para las ocho que son».

Por el momento, el vecino ha notado cómo la puesta de huevos ha cambiado. «Si antes recogía a diario unos 5 o 6 huevos desde el lunes he recogido al día uno o dos como mucho. El problema es que han pasado de estar en libertad a estar en un sitio pequeño en el que tampoco entra mucha luz natural. Son muchos cambios que las afectan», comenta este vecino que, como muchos en toda la provincia, tiene unas cuantas gallinas «para consumo estrictamente familiar».

En su caso ha optado por confinarlas bajo techo, tapando además una pequeña zona de la cuadra para impedir su salida al corral, aunque hay medidas también para los que no disponen de inmuebles alternativos en los que guardar de forma temporal a estas aves. Por ello, si no es posible confinarlas, se puede emplear el uso de telas pajareras para impedir la entrada o el contacto con aves silvestres. Las sanciones por incumplir las medidas de obligado cumplimiento por la orden ministerial actual pueden ir desde los 600 euros las más leves a 1,2 millones de euros, según el daño causado, el número de animales afectados, la reincidencia o el peligro para la salud pública o animal.