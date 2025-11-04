El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Foto de familia de los ganadores y clasificados de esta fase. R. Jiménez

El concurso de tapas por las comarcas de Valladolid ya tiene ganadoras de la primera fase

Palomino, del Buena Brasa (Zaratán), y Recordis, de El Aderezo (Pedrajas), se disputarán el miércoles la gran final junto al resto de clasificados en el edificio Q-BO

Celia Martínez

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:26

Comenta

Las tapas 'Palomino', del restaurante Buena Brasa de Zaratán, y 'Recordis', del restaurante El Aderezo, situado en Pedrajas de San Esteban , han logrado los primeros ... puestos del tercer Concurso 'De tapas X Comarcas'. En concreto, el primer plato consta de un canutillo de cereal relleno de rillette de pichón de nido y chutney de tomate e higos, mientras que el segundo es una tarta tatín de cherrys confitados y ensalada líquida de tomate.

