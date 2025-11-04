El concurso de tapas por las comarcas de Valladolid ya tiene ganadoras de la primera fase
Palomino, del Buena Brasa (Zaratán), y Recordis, de El Aderezo (Pedrajas), se disputarán el miércoles la gran final junto al resto de clasificados en el edificio Q-BO
Celia Martínez
Martes, 4 de noviembre 2025, 15:26
Las tapas 'Palomino', del restaurante Buena Brasa de Zaratán, y 'Recordis', del restaurante El Aderezo, situado en Pedrajas de San Esteban , han logrado los primeros ... puestos del tercer Concurso 'De tapas X Comarcas'. En concreto, el primer plato consta de un canutillo de cereal relleno de rillette de pichón de nido y chutney de tomate e higos, mientras que el segundo es una tarta tatín de cherrys confitados y ensalada líquida de tomate.
En este sentido, los segundos clasificados han sido el Restaurante Ubi de la Vega en Arroyo de la Encomienda con su tapa 'Sabor Altozano', y el Restaurante Mélida Wines, ubicado en Mélida de Peñafiel con su propuesta 'Todo Tomate'; mientras que los terceros clasificados son Los Palomares en Vega de Valdetronco con su tapa 'Vega' y el Hotel Rural La Tejera con 'Shiva'.
El acto de entrega de premios correspondientes a la primera y segunda fase ha tenido lugar este martes, 4 de noviembre en el propio edifico Q-BO, sede de Alimentos de Valladolid, con la presencia del diputado de Promoción Agroalimentaria, Moisés Santana; la Vocal de Café-Bares de la Junta Directiva, Lola Paunero; el director del área zona centro de Makro, Francisco Javier García y el responsable de Comunicación Área Centro de Coca-Cola, Marco Antonio Figueroa.
Así, el diputado provincial ha destacado «la importancia» de este concurso, una iniciativa, según ha afirmado, que «recorre toda la provincia de Valladolid y pone en valor la calidad y diversidad de los productos locales». Además, ha subrayado que en este certamen se utilizan productos «que se elaboran, fabrican y se producen en el mundo rural de la provincia de Valladolid.
Por su parte, Lola Paunero ha agradecido a sus compañeros hosteleros «por poner en valor toda la gastronomía que también hay en la provincia y favorecer también así el turismo en el mundo rural de Valladolid», y ha resaltado «la importancia» de que este certamen dé protagonismo no solo a la capital, sino también a los pueblos de Valladolid: «Creo que no siempre se pone el foco en la provincia, y me parece fundamental que se le dé ese valor, porque suma muchísimo a la ciudad y al conjunto del territorio», ha destacado.
En concreto, el campeón y subcampeón han obtenido como premio un trofeo acreditativo y cheques producto por valor de 300 y 100 euros de Makro, y por las mismas cantidades de Alimentos de Valladolid, el tercer clasificado pasa a la gran final, en la cual los 3 finalistas serán galardonados con trofeo y cheque regalo de 1.000, 500 y 300 euros, gentileza de Makro; además de otro cheque regalo con las mismas cantidades por parte de Alimentos de Valladolid.
En cuanto a la final se refiere, los seis clasificados se unirán para disputarla en el Edificio Q-BO, el miércoles 5 de noviembre, evento en el que los participantes elaborarán su pincho delante del jurado y del público, un jurado compuesto por galardonados chefs como Juan Carlos Jiménez, chef del Restaurante Azul Mediterráneo, ganador del Pincho Oro 2025; Quini López, chef del Restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña, ganador De Tapas X Comarcas 2024; Marina de la Hoz, chef del Restaurante Curioso en Peñafiel, galardonado con un Sol Repsol en el 2025; y Francisco Javier García director de Makro de Área de Castilla y León.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión