La concejalía de cultura convoca el III Concurso de Graffitis Villa de Íscar El salmantino Jorge Merino Calles 'Nego' ganó el Concurso de Graffitis de Íscar, en 2017. / Cruz Catalina Podrá participar cualquier persona o grupo de personas mayor de 14 años que demuestren un adecuado nivel artístico CRUZ CATALINA Martes, 13 agosto 2019, 20:18

La concejalía de cultura y turismo del Ayuntamiento de Íscar ha publicado recientemente la convocatoria de las bases por las que se regirá la tercera edición del Concurso de Graffitis Villa de Íscar, este año bajo la temática 'Arte en su expresión general', con el que desde el consistorio se quiere seguir plasmando otra forma de arte en diversas partes de la localidad, y que sirvan de embellecimiento a la localidad, renovando los muros degradados por la publicidad antigua o pintadas deterioradas por el paso del tiempo, además de como posible reclamo turístico.

El concurso tendrá lugar a lo largo de la jornada del domingo 22 de septiembre en los muros exteriores del patio de caballos de la plaza de toros, el recinto ferial por la parte del parque Villa del Prado, la Casa de las Artes y la fachada interior del teatro-auditorio, si bien los participantes deberán presentar los bocetos de la obra a ejecutar antes del día 6 de septiembre con el fin de acreditar su aptitud creativa y realizar una preselección.

Podrá participar cualquier persona o grupo de personas mayor de 14 años que demuestren un adecuado nivel artístico en el campo del graffiti y la pintura mural, ya sea mediante fotos o currículum y plasmado sobre bocetos previos, y cuya inscripción será gratuita.

Una vez preseleccionados y comunicada su admisión a cada participante se le asignará un espacio en el que deberá realizar su graffiti, el cual deberá ser finalizado antes de las 19:00 horas del día de la celebración del concurso para su evaluación por parte de un jurado que estará compuesto por el alcalde de Íscar o personal en quien delegue, la edil responsable de la concejalía de cultura y turismo, la profesora de dibujo del IES Santo Tomás de Aquino, Lola Galdón Corbella, el diseñador gráfico Javier Cortijo Correas y la presidente de la Asociación de la Mujer Rural de Íscar (AMRI), Charo Rodríguez que valorará la originalidad, la calidad artística y la dificultad de ejecución.

La organización facilitará gratuitamente 6 botes de pintura (negro, blanco, azul, amarillo, rojo y verde) a cada participante. Además, los concursantes podrán usar otros materiales para la realización de los trabajos, tales como otros sprays, boquillas, elementos de limpieza del material, medios auxiliares de elevación (si se desea trabajar en altura) y medios de protección (mascarillas, filtros, etc.).

Premios a los ganadores

El concurso está dotado de un primer premio de 700 euros y certificado, un segundo premio de 300 euros y certificado y un tercer premio de 200 euros y su correspondiente certificado. Premios que se fallarán y entregarán a última hora de la tarde el mismo día de la celebración. La organización otorgará 50 euros a cada concursante que se haya desplazado hasta Íscar, en una distancia superior a 50 kilómetros, previa acreditación del lugar de residencia del mismo, con un máximo de 350 euros, en concepto de gastos de kilometraje.

En el caso que a la fecha posterior de presentación de solicitudes no se haya alcanzado un mínimo de 6 participantes, la organización podrá cancelar el concurso, previo aviso de los ya inscritos. En caso de no asistir algún participante, sin previo aviso, este no podrá participar en la siguiente edición.