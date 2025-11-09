El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes en esta cita enoturística en Cigales L. Negro

Cigales celebra el Día Mundial del Enoturismo con una cata de vinos en rama

Medio centenar de participantes cataron un verdejo y un rosado en rama, dos vinos que aún se encuentran en su estado más puro, sin filtrar ni estabilizar.

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:43

Comenta

Cigales se ha sumado este domingo a la celebración del Día Mundial del Enoturismo con una experiencia sensorial entre sus viñedos más antiguos. Medio centenar ... de personas participaron en una ruta guiada hasta un viñedo centenario, donde pudieron conocer de cerca los secretos del ciclo de la vid y disfrutar de una cata consistente en dos vinos en rama elaborados por Bodegas Frutos Villar y la Bodega Cooperativa de Cigales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  3. 3 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  4. 4 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  5. 5

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  6. 6 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  7. 7

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  8. 8

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios
  9. 9 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  10. 10

    Fran Pahino: «Lo mejor del bar Mystic es su ambiente de amistad y camaradería»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cigales celebra el Día Mundial del Enoturismo con una cata de vinos en rama

Cigales celebra el Día Mundial del Enoturismo con una cata de vinos en rama