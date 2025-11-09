Cigales celebra el Día Mundial del Enoturismo con una cata de vinos en rama

Cigales se ha sumado este domingo a la celebración del Día Mundial del Enoturismo con una experiencia sensorial entre sus viñedos más antiguos. Medio centenar ... de personas participaron en una ruta guiada hasta un viñedo centenario, donde pudieron conocer de cerca los secretos del ciclo de la vid y disfrutar de una cata consistente en dos vinos en rama elaborados por Bodegas Frutos Villar y la Bodega Cooperativa de Cigales.

La jornada comenzó con un paseo entre cepas, en el que los viticultores locales explicaron el proceso de agostamiento y las racimas que caracterizan a los viñedos de la Denominación de Origen Cigales. En este entorno natural, los participantes cataron un verdejo y un rosado en rama, dos vinos que aún se encuentran en su estado más puro, sin filtrar ni estabilizar.

El resultado fue una experiencia que, según destacaron los asistentes, permitió descubrir aromas y sabores primarios de una intensidad poco habitual, una forma de apreciar el vino tal y como nace en bodega, antes de pasar por los procesos de afinado que lo preparan para el consumo comercial.

Con esta actividad, Cigales se suma a la iniciativa promovida por la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN), a la que se une la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN). El objetivo es impulsar el enoturismo como motor económico, cultural y social en las regiones vitivinícolas europeas.