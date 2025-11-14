El Centro de Salud de Villafrechós recoge el sello de calidad Sacyl Excelente

Miguel García Marbán Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:42 Comenta Compartir

Uno de los objetivos de cualquier servicio público es llegar a la excelencia, también en el medio rural. Algo que ha conseguido el Centro de Salud de Villafrechós al conseguir el importante reconocimiento de Sacyl Excelente en el nivel inicial, el único de todos los pueblos de la provincia, ya que en la capital se ha reconocido al Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Clínico Universitario en el nivel excelente; al Centro de Salud La Victoria, en nivel avanzado, y al Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínico Universitario, los servicios de Medicina Intensiva y Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Río Hortega y al Centro de Salud Delicias II, en nivel inicial.

La que fuera coordinadora del Centro de Salud de Villafrechós hasta inicios de este año, Esther Miñambres, manifestó que «este reconocimiento es un premio al trabajo en equipo», destacando que «es una muy buena forma de trabajo para continuar en la mejora de la calidad asistencial» y asegurando que «esas mejoras van a beneficiar a todos los pacientes». Para Miñambres, «Sacyl Excelente ha sido un reto como profesional y como coordinadora en ese tiempo y una manera de aprender a trabajar en la excelencia». La médica no dejó de destacar que «el ser una zona rural pequeña enseña que también ahí se trabaja en la excelencia». Con total de cerca de 3.000 vecinos, los pueblos de esta zona básica de Salud son Aguilar de Campos, Bolaños de Campos, Villamuriel de Campos, Palazuelo de Vedija, Barcial de la Loma, Santa Eufemia del Arroyo, Villafrechós, Morales de Campos, Caberos del Monte, Pozuelo de la Orden, Tordehumos, Villagarcía de Campos y Villanueva de los Caballeros.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, clausuraba este viernes en el Centro Cultural Miguel Delibes la I Jornada de Entrega de Reconocimientos Sacyl Excelente, en la que felicitó a todos los profesionales de las unidades implicadas por su compromiso con la excelencia y su esfuerzo en el desarrollo de este proyecto, destacando que «la calidad y la mejora continua no suceden por casualidad, se logran si se realiza una planificación adecuada y si se cuenta con la participación de todos los profesionales».

Sacyl Excelente, que se enmarca en el Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026, ha dado respuesta a uno de los objetivos de la Consejería de Sanidad en esta legislatura, cumplir con el compromiso ético de ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos desde una visión integral de la calidad. Esta herramienta tiene como objetivo involucrar a los profesionales que integran las unidades asistenciales para la mejora de la gestión, la atención y la seguridad de los pacientes, así como identificar, premiar y visibilizar las unidades que buscan la excelencia.

Para ello, se plantea una ruta de mejora hacia la excelencia en la que se establece un sistema de reconocimiento progresivo con tres niveles. El nivel inicial es el más básico, con un sistema de gestión en el que se realiza de forma óptima todas las tareas fundamentales y más importantes. El nivel avanzado es el intermedio y conlleva que el Equipo de Atención Primaria o el Servicio Hospitalario hayan desarrollado un sistema de gestión avanzado con un papel importante en aspectos como el rediseño de los procesos o de los sistemas de información. Por último, el reconocimiento de nivel excelente es el de la máxima exigencia y significa que hay un sistema de gestión muy avanzado, siendo un modelo de referencia para otras unidades. En la actualidad hay casi 60 unidades asistenciales y más de 1.200 profesionales que están utilizando Sacyl Excelente como marco de gestión.

Asimismo, el proyecto incorpora estándares que incluyen prácticas de gestión orientadas a recoger e incorporar la perspectiva de los pacientes en los procesos y actividades sanitarias, además de recomendaciones, gestión de riesgos o la optimización del uso de antimicrobianos. Alejandro Vázquez también anunció una nueva convocatoria para el Reconocimiento de Unidades Asistenciales-Sacyl Excelente 2025, que se pondrá en marcha a partir de la semana que viene.