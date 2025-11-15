Capas y dulzainas para la fiesta de San Martín de Tours en Mota del Marqués

Mota del Marqués volvió a reunir este sábado a sus vecinos en torno a una de sus tradiciones más queridas, la festividad de San Martín ... de Tours. Lo que comenzó hace una década como un intento por recuperar esta costumbre que había caído en el olvido, se ha convertido en una de las citas marcadas en rojo en el calendario local.

Desde primera hora de la mañana, la Plaza Mayor comenzó a llenarse de más de un centenar de motanos de todas las edades. La mayoría de ellos iban ataviados con una capa castellana sobre los hombros, como guiño a la figura del santo. Martín de Tours fue un soldado romano convertido en símbolo de la caridad cristiana después de que partiera en dos su capa para abrigar a un mendigo que pasaba frío.

El Ayuntamiento, junto a las tres asociaciones locales, volvió a coordinar con éxito esta fiesta que estuvo amenizada por la música de los dulzaineros de Folkolid. Tras una misa en la iglesia que lleva por nombre la advocación del patrón, tuvo lugar un animado vermú que recorrió los establecimientos del pueblo. Los participantes pudieron degustar las tradicionales flores y pastas teutónicas y el típico café licor del pueblo. A la celebración acudió también el diputado provincial Moisés Santana, quien no quiso perderse este aniversario especialmente significativo.