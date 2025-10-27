El BOE publica la licitación de las obras para construir la pasarela peatonal de Boecillo La infraestructura permitirá conectar el casco histórico con las urbanizaciones y con el parque tecnológico

Protesta en Boecillo en 2022 para reclamar la construcción de la pasarela peatonal.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció este lunes la licitación de las obras para la construcción de la pasarela peatonal de Boecillo sobre la N-601 por un valor estimado de 2.506.350,78 euros.

Las empresas participantes en el proceso podrán presentar sus ofertas hasta las 19 horas del 26 de noviembre, según publicó este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La infraestructura permitirá conectar el casco histórico con las urbanizaciones y con el parque tecnológico y mejorará la seguridad y la movilidad.

