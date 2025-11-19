El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un agente accede al cuartel de la Guardia Civil. El Norte

Valladoid

Amenaza con un cuchillo a una mujer que iba a cuidar un bebé en un piso compartido

La Guardia Civil ha detenido al hombre, que alegó que vive de alquiler en la casa junto con otras cinco personas y le incomodaba la presencia de personas ajenas

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de un hombre, de nacionalidad extranjera en Íscar por un supuesto delito de amenazas graves con arma blanca contra una mujer. Los hechos sucedieron el pasado 12 de noviembre sobre las 14:10 horas, cuando la Central Operativa de Servicio (COS) del instituto armado recibió el aviso de una posible agresión con cuchillo en Pedrajas de San Esteban y se solicitaba la presencia inmediata de una patrulla de Seguridad Ciudadana.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con una mujer, quien relató que había mantenido una discusión con un hombre de su misma nacionalidad que residía en una vivienda de Pedrajas. Según su declaración, el individuo le impidió acceder al domicilio donde ella cuidaba habitualmente a un bebé, hijo de una amiga, amenazándola con un cuchillo para evitar su entrada.

El presunto autor manifestó a los agentes que vive de alquiler en la casa junto con otras cinco personas y que no deseaba la presencia de personas ajenas, alegando sentirse incómodo. Los agentes corroboraron la versión de la denunciante y reforzaron la gravedad de los hechos.

La Guardia Civil, tras las investigaciones realizadas, ha podido determinar que entre la víctima y el presunto autor de los hechos no existía ningún tipo de relación sentimental ni vínculo afectivo previo Ante la evidencia aportada, la Benemérita procedió a la detención del denunciado, quien fue trasladado a dependencias oficiales y puesto a disposición judicial.

