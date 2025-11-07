LA AECC de Rioseco entrega dos coches de juguete a la planta de Oncología Infantil del Hospital Clínico

Los regalos de sus majestades los Reyes Magos se adelantaron este viernes en la planta de Oncología Infantil del Hospital Clínico Universitario de Valladolid al ... recibir de la Asociación Española contra el Cáncer de Medina de Rioseco un coche grande de juguete, otro más pequeño teledirigido reproducción del que Fernando Alonso usa en sus carreras de Fórmula 1 y tres rompecabezas.

En el acto de entrega, junto al equipo médico de la planta y representantes de la dirección del hospital, han estado presentes la gerente de la AECC de Valladolid, Luisa Lobete; su coordinador en el hospital, Rubén, y la presidenta de la junta local de la asociación en Rioseco, Paqui Aranda, quien quiso agradecer a las familias que habían donado los juguetes, a la vez que destacó «la importancia del bienestar y buen estado de ánimo de los niños de la planta oncológica durante su estancia en el hospital».

Además destacó «el brillo de los ojos de los niños al ver el coche», todo ello manifestando la enorme tristeza del momento, por lo que aseguró que «hoy hemos conseguido que la planta de Oncología Infantil tenga un poco más de ilusión». La entrega tuvo lugar en un espacio donde se proyectan películas y hay juegos, además de una campana, donada también por la AECC, que suena cada vez que se le da el alta a un niño, al que ese día médicos y enfermeros le hacen una fiesta, según recordó Aranda. El coche grande servirá para que los niños enfermos se puedan desplazar por la planta.

Esta entrega solidaria coincide con la reciente instalación en la sede de la asociación riosecana en la céntrica calle Mayor del tradicional rastrillo navideño, en el que los visitantes se pueden encontrar con juguetes, ropa, libros, esculturas, fuentes, platos, relojes, espejos, marcos de fotografía, bolsos, electrodomésticos, adornos o cuadros, entre cientos de objetos, sin que falten los populares adornos navideños, junto a ángeles y portales de Belén, la mayoría realizados de forma artesanal por el grupo de voluntarias de la asociación que cada tarde se dan cita para llevar a cabo «una labor solidaria que es impagable», en palabras de su presidenta, Paqui Aranda, quien agradeció su constante colaboración, a la vez que recordó que «todo lo conseguido en el rastrillo va destinado a la importante investigación contra el cáncer».

De ahí que también manifestara su agradecimiento a todos los vecinos de Rioseco y de pueblos de la comarca que muestran su solidaridad adquiriendo alguno de los objetos. Aranda no quiso desvelar el motivo de los adornos que este año adornarán los balcones y escaparates de las tiendas, en los que ya están trabajando. De hecho son muchos los que se acercan a donar las estrellas hechas con perchas y las campanas, que fueron lo adornos de las dos últimas Navidades, con el fin de que los vendan, a la vez que se inscriben para tener el adorno de este año.

También se puede adquirir alguno de los minibelenes realizados en el interior de una lata de Coca Cola por el belenista cántabro José Emilio Pelayo. Junto a estos objetos navideños, las personas que visitan el mercadillo pueden hacerse con un grabado del artista Miguel Pascual Aranda representando las riosecanas puertas de su antigua muralla de Ajújar o de Zamora o un bonito marcapáginas de los pasos procesionales de la Semana Santa de la Ciudad de los Almirantes, obra de la diseñadora riosecana Rocío Martín. Este rastrillo solidario abre sus puertas en horario de tarde, de lunes a viernes.

Paqui Aranda y su grupo de voluntarias llevan a cabo en Medina de Rioseco durante todo año una importante labor solidaria, unas veces buscando la prevención con actividades como sus Jornadas de Educación para la Salud, otras la atención psicológica a enfermos y familiares, sin olvidar las que persiguen conseguir fondos para la investigación, como en el caso de los mercadillos, las machas a pie, la venta de lotería de Navidad o las mesas petitorias.