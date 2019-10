La adjudicataria del servicio de agua de Medina del Campo confía en no llegar a las restricciones Un hombre se lava las manos. / Antonio Quintero El embalse de Las Cogotas se encuentra al 13% P. GONZÁLEZ Martes, 15 octubre 2019, 09:20

La empresa adjudicataria del servicio del agua en Medina del Campo, Aqualia, confía en que el consumo responsable del agua impida que se produzcan cortes y restricciones. La situación del embalse de Las Cogotas, del que se suministra la localidad, es preocupante, ya que en estos momentos marca una capacidad de ocho hectolitros, cuando deberían ascender a 60. Es decir, se encuentra al 13%. Ante este déficit hidrológico, el jefe de servicio de Aqualia en Medina ha explicado que lo aconsejable sería que la población hiciera un consumo responsable y controlado de agua porque no es un bien ilimitado, «y espero que no tengamos que llegar a las temidas restricciones porque en breve los agricultores darán por cerrada la campaña de riego».

Desde Aqualia, una vez más, en su espacio 'on line' se ofrecen 13 consejos para que los hogares usen de manera responsable el agua, como regar los jardines privados con menor cantidad y a primera o ultima hora del día para evitar la evaporización, lavar los vehículos con un cubo de agua y no con la manguera, poner en funcionamiento lavadoras y lavaplatos con una carga completa, y lavar los alimentos en un recipiente con agua y no bajo una cascada, entre otros. Con estos simples consejos, además de mejorar la gestión del agua en estos momentos de sequía, también se aplican nuevos hábitos de uso responsable.

Medina es una de las localidades de la provincia con más población por lo que su consumo es mucho más elevado que el de otros municipios. Según los datos facilitados por la empresa que gestiona el servicio de abastecimiento de agua, durante el pasado mes de junio los medinenses consumieron más de seis millones de litros de agua al día. Cifra a la que hay que sumar los 45.000 de Rodilana y los 93.000 de Gomeznarro.