Adjudicada la actualización del proyecto de la A-11 entre Quintanilla de Arriba y Burgos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 5,2 millones de euros (IVA incluido) el contrato de servicios para la actualización de los proyectos de trazado y constructivos de la Autovía A-11 entre Quintanilla de Arriba y el límite provincial de Burgos, en la provincia de Valladolid. La adjudicación se publicará próximamente en la Plataforma de Contratación del Estado.

La Autovía del Duero constituye el eje vertebrador de gran capacidad de la cuenca del Duero, desde el límite oriental de Castilla y León en Soria hasta la conexión con Zamora y el norte de Portugal.

La necesidad de actualizar los proyectos, como paso previo a que puedan ser aprobados y a que puedan servir de base al correspondiente contrato de obras, viene determinada por los cambios aprobados en la legislación y en la normativa aplicable desde la fecha en la que se autorizó la redacción de éstos, y a los ajustes de trazado realizados durante la tramitación ambiental. En este caso, se plantea la ejecución de una nueva autovía A-11, del Duero, en variante por el sur del municipio de Peñafiel, que dispondrá de dos calzadas con dos carriles cada una.

El tramo objeto del estudio tiene una longitud aproximada de 27,8 kilómetros, entre Quintanilla de Arriba, donde enlaza con el tramo adyacente de la A-11 Quintanilla de Arriba -Olivares del Duero, actualmente en ejecución, y el límite provincial de Burgos, donde continuará con el tramo Castrillo de la Vega y el límite provincial con Valladolid (cuyo proyecto de trazado y constructivo también serán objeto de actualización).

Más tiempo y costes del transporte

En el tramo objeto del estudio, la conexión actual entre los municipios de Quintanilla de Arriba y Castrillo de la Vega, en Burgos, se realiza a través de la carretera convencional N-122. Dicha carretera se caracteriza por contar con un tráfico muy elevado de vehículos pesados, en torno al 30% que dificulta la circulación. Este factor, unido al hecho de que a veces circulan en forma de convoyes, dificulta ciertas maniobras para el resto de los usuarios, como son el adelantamiento y el cruce. Como consecuencia, también se reduce la velocidad de la circulación, incrementando los tiempos y los costes del transporte, y afectando a la seguridad viaria, ya que las grandes dimensiones de los vehículos pesados dificultan o restringen la visibilidad para el resto de los vehículos.

En la fase inicial del estudio se realizará la selección de un punto óptimo de división del tramo para, a partir de ahí, desarrollar dos proyectos de trazado y construcción diferentes.

